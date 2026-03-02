実家が裕福なのを彼氏に隠していたら、実は彼の方でも同じことを秘密にしていて…／恋愛人気記事BEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年3月7日 記事は取材時の状況）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
恋人同士であれば、互いの「好き」という気持ちだけで関係を続けられますが、これが結婚となるそうはいかないことも。家庭を築いていくうえで重要なものの一つが経済力。
昔の「三高」時代のように年収1000万円以上の相手を条件に掲げる女性は少ないと思いますが、やはり収入は多いに越したことがないのも事実。ただし、なかには収入こそ平均レベルでも実家が資産家や会社を経営していたりして実は裕福なんてケースもあります。
◆夫には交際中、父が資産家だと黙っていた
しかし、そうした場合だとお金目的で近づいてくる人も。相沢若菜さん（仮名・42歳）の父親は地主で、マンションやアパートなど多数の不動産を所有。そのため、実家がお金持ちであることは周りには伏せているといいます。
「姉が昔付き合っていた男にたかられて苦労していたのも知ってるし、親からも『お金目的で近づいてくる輩がいるから気をつけろ』と言われてましたから。
それに私自身、自分で稼いだお金だけで生活したいって思いが強く、就職後は実家からの援助は極力受けないようにしていたんです」
それでも看護師をしていたので同年代の女性よりも収入は多く、独り暮らしをしながら年1〜2回の海外旅行を楽しむ程度の余裕はあったとか。
そんな彼女が現在の夫と出会ったのは、26歳のころに旅行で滞在していたタイのゲストハウス。おたがい一人旅で、ほかの旅行者たちを交えて食事やお酒を飲んでいたそうで帰国後も友人として交流。
やがて結婚を前提とした交際をスタートさせますが、彼にも実家のことは話していなかったそうです。
「この人なら大丈夫かなと思いましたけど、ずっと隠していたせいで言うタイミングを逃しちゃって。かといって今まで黙ってたけど、ウチの実家は資産家なんですとは言いにくいじゃないですか。それに親が金持ちだと知って相手が豹変する可能性だってゼロじゃないわけですし、結局打ち明けられないまま付き合って1年以上が過ぎていました」
◆実は、彼の実家も金持ちだった！
ところが、そんな風に悩みを抱えていたのは彼女だけではありませんでした。実は、若菜さんの彼氏も実家は同じようにお金持ち。地方都市で会社をいくつも経営する実業家で、そのことを彼女には一切告げていなかったのです。
同じ悩みを抱えた似た者同士ということになりますが、当人たちはまさか相手も自分と同じ境遇とは夢にも思っていません。そんな中、先にこの秘密を受け明けたのは彼氏のほうでした。
ある週末のデートの帰り道、急にかしこまった様子で「大事な話があるんだ」と言われます。そこで夫の実家が会社を経営しており、かなり裕福であることを聞かされたそうです。
「当時、彼はそこそこ有名な会社に勤めていましたがアパート暮らしでしたし、実家も普通の中流家庭と聞いていたからビックリしました。けど、これは私にとってはこれ以上ないラッキーな展開。申し訳なさそうにする彼に対し、『ごめんなさい。ずっと黙っていたけど、実はウチもなの！』って頭を下げたんです。
まあ、彼はまったく事情が飲み込めない様子だったので、こっちもイチから説明することになりましたけどね（苦笑）」
夫は「こんな話ってある？」と信じられないといった様子でしたが、それは彼女にとっても同じ。でも、隠したくなる気持ちもおたがい痛いほど理解できたため、この件によって関係がギクシャクすることはなかったようです。
◆「信用できる！」たがいの親も結婚に賛成
「むしろ、2人の中では笑い話になっています。それに義両親もウチの両親も私たちが実家が裕福なのを互いに隠していたことを気に行ったらしく、結婚に際してもまったく反対されず、逆に後押ししてくれたほど。
それに親同士もなぜか意気投合しちゃって、親同士で旅行に出かけるほどの仲良し。あまりこういう考え方はしたくないのですが、両家実家の経済レベルが同じくらいだったからバランスが取れたのかなって」
重要なのは、当人同士が実家に頼ろうとせずに自立していたことでしょう。それが双方の両親を安心させ、実家同士が良好な関係を築くきっかけとなったのかもしれませんね。
＜文／トシタカマサ イラスト／磋藤にゅすけ＞
【トシタカマサ】
ビジネスや旅行、サブカルなど幅広いジャンルを扱うフリーライター。リサーチャーとしても活動しており、大好物は一般男女のスカッと話やトンデモエピソード。4年前から東京と地方の二拠点生活を満喫中。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
恋人同士であれば、互いの「好き」という気持ちだけで関係を続けられますが、これが結婚となるそうはいかないことも。家庭を築いていくうえで重要なものの一つが経済力。
昔の「三高」時代のように年収1000万円以上の相手を条件に掲げる女性は少ないと思いますが、やはり収入は多いに越したことがないのも事実。ただし、なかには収入こそ平均レベルでも実家が資産家や会社を経営していたりして実は裕福なんてケースもあります。
しかし、そうした場合だとお金目的で近づいてくる人も。相沢若菜さん（仮名・42歳）の父親は地主で、マンションやアパートなど多数の不動産を所有。そのため、実家がお金持ちであることは周りには伏せているといいます。
「姉が昔付き合っていた男にたかられて苦労していたのも知ってるし、親からも『お金目的で近づいてくる輩がいるから気をつけろ』と言われてましたから。
それに私自身、自分で稼いだお金だけで生活したいって思いが強く、就職後は実家からの援助は極力受けないようにしていたんです」
それでも看護師をしていたので同年代の女性よりも収入は多く、独り暮らしをしながら年1〜2回の海外旅行を楽しむ程度の余裕はあったとか。
そんな彼女が現在の夫と出会ったのは、26歳のころに旅行で滞在していたタイのゲストハウス。おたがい一人旅で、ほかの旅行者たちを交えて食事やお酒を飲んでいたそうで帰国後も友人として交流。
やがて結婚を前提とした交際をスタートさせますが、彼にも実家のことは話していなかったそうです。
「この人なら大丈夫かなと思いましたけど、ずっと隠していたせいで言うタイミングを逃しちゃって。かといって今まで黙ってたけど、ウチの実家は資産家なんですとは言いにくいじゃないですか。それに親が金持ちだと知って相手が豹変する可能性だってゼロじゃないわけですし、結局打ち明けられないまま付き合って1年以上が過ぎていました」
◆実は、彼の実家も金持ちだった！
ところが、そんな風に悩みを抱えていたのは彼女だけではありませんでした。実は、若菜さんの彼氏も実家は同じようにお金持ち。地方都市で会社をいくつも経営する実業家で、そのことを彼女には一切告げていなかったのです。
同じ悩みを抱えた似た者同士ということになりますが、当人たちはまさか相手も自分と同じ境遇とは夢にも思っていません。そんな中、先にこの秘密を受け明けたのは彼氏のほうでした。
ある週末のデートの帰り道、急にかしこまった様子で「大事な話があるんだ」と言われます。そこで夫の実家が会社を経営しており、かなり裕福であることを聞かされたそうです。
「当時、彼はそこそこ有名な会社に勤めていましたがアパート暮らしでしたし、実家も普通の中流家庭と聞いていたからビックリしました。けど、これは私にとってはこれ以上ないラッキーな展開。申し訳なさそうにする彼に対し、『ごめんなさい。ずっと黙っていたけど、実はウチもなの！』って頭を下げたんです。
まあ、彼はまったく事情が飲み込めない様子だったので、こっちもイチから説明することになりましたけどね（苦笑）」
夫は「こんな話ってある？」と信じられないといった様子でしたが、それは彼女にとっても同じ。でも、隠したくなる気持ちもおたがい痛いほど理解できたため、この件によって関係がギクシャクすることはなかったようです。
◆「信用できる！」たがいの親も結婚に賛成
「むしろ、2人の中では笑い話になっています。それに義両親もウチの両親も私たちが実家が裕福なのを互いに隠していたことを気に行ったらしく、結婚に際してもまったく反対されず、逆に後押ししてくれたほど。
それに親同士もなぜか意気投合しちゃって、親同士で旅行に出かけるほどの仲良し。あまりこういう考え方はしたくないのですが、両家実家の経済レベルが同じくらいだったからバランスが取れたのかなって」
重要なのは、当人同士が実家に頼ろうとせずに自立していたことでしょう。それが双方の両親を安心させ、実家同士が良好な関係を築くきっかけとなったのかもしれませんね。
＜文／トシタカマサ イラスト／磋藤にゅすけ＞
【トシタカマサ】
ビジネスや旅行、サブカルなど幅広いジャンルを扱うフリーライター。リサーチャーとしても活動しており、大好物は一般男女のスカッと話やトンデモエピソード。4年前から東京と地方の二拠点生活を満喫中。