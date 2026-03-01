【今週の注目アイテム5選】DAIWA×POTRの全天候型コラボバッグからアークテリクスの新生ハードシェルまで

季節の変わり目は、頼れるギアを見直す絶好のタイミング。GoodsPress Web編集部が今回注目したのは、機能美と実用性を兼ね備えた最新アイテム5つです。

DAIWA×POTRの洗練バッグに、PRO TREKとWhite Mountaineeringの限定コラボウオッチ。さらに、ARC'TERYXの新生シェルなど。

街でも自然でも、自宅でも外出先でも。日々の時間を快適に、そして少し特別にしてくれる“ちょうどいい進化”を、この春取り入れてみませんか。

1. バッグ迷子に終止符。DAIWA×POTRが導く最適解

バッグ選びは意外と難しく、シンプルで洒落感があり、どんな服装やシーンにも合う実用性まで求めるほど迷ってしまいがちです。そんな“バッグ迷子”に応える存在として登場したのが、DAIWAとPOTRのコラボバッグです。

全天候型ウエアで培った技術を持つDAIWAと、創業90周年を迎えた吉田カバンの精神を受け継ぐPOTRがタッグを組み、デイパック、トート、ショルダーの3型を展開。耐摩擦性や引裂き強度に優れた66ナイロンに撥水加工を施し、日常からアウトドアまで対応するタフな仕様に仕上げました。デザインはシンプルながら洗練され、幅広い装いに自然になじみます。インクブラックとデザートベージュの2色展開で、大人の理想を形にした注目作です。

>> リュック派もそうじゃない派の人も。次なる一手として選びたい、DAIWA×POTRのコラボバッグ

2. 山で頼れて街で映える。大人のためのPRO TREK



「服を着るフィールドはすべてアウトドア」を掲げるWhite Mountaineeringと、カシオの本格アウトドアウオッチブランド PRO TREKがコラボした限定モデル「PRW-B1000WM-1JR」が登場しました。

ベースはBluetooth搭載の電波ソーラー「PRW-B1000-1JF」で、方位・気圧／高度・温度を計測するトリプルセンサーやスマホ連携機能を備え、アウトドアでの行動をサポートします。難燃グレードのバイオマスプラスチック製ケースや10気圧防水などタフな性能を持ちながら、マットブラックとトライアングルパターンが映える洗練デザインを採用。チタンバンドで軽量かつ肌にもやさしく、街でも自然でも使いやすい一本です。

>> トライアングル柄が映える！ホワイトマウンテニアリング×プロトレックのコラボモデルは“黒”へのこだわりが満載

3. 新生BETA SV始動。アルパインに挑む最強シェル

ARC'TERYXの2026年春夏シーズンで注目を集めるのが、「BETA SV JACKET」と「BETA SV PANT」です。かつて展開を終えたBeta SVが、“より良い方法がある”という哲学のもと再設計され、アルパインハイクに照準を合わせて復活しました。

最大の進化は、表地を80デニールから100デニールへ強化した点。さらにベータコレクションで唯一、次世代ePEメンブレン採用のGORE-TEX PROを搭載し、軽さを維持しながら耐摩耗性と耐久性を大幅に高めています。ヘルメット対応フードやピットジップ、計5つのポケット、2WAYジッパーなど実戦的な仕様も充実。パンツも同素材を採用し、上下で全天候型システムを構築できます。加えてGORE-TEXアパレルは10年保証へ拡充。過酷な環境で本気で使えるハードシェルとして、有力な選択肢となる一着です。

>> 軽快さそのまま、タフに進化。アークテリクスの新生「ベータ SV」シリーズは生地に注目

4. ふたりのバリスタの味わいを再現。自宅で味わう本格ドリップ

好みに合わせた味わいを自宅で手軽に楽しめるコーヒーメーカーとして、ダイニチ工業の「MC-SVD40A」が登場しました。

暖房機器で培った技術を活かし、焙煎機に続いて抽出にも本格参入。監修にはBrewman Tokyoの小野光氏と茶亭 羽當の天野大氏を迎え、ライトでフルーティな味わいの＜NEW WAVE＞と、コク深い＜CLASSIC＞の2モードを搭載しました。さらに焙煎度に応じた3設定を組み合わせ、全6通りの抽出が可能。最大4杯まで淹れられ、ハンドドリップの味を自宅で再現できます。

>> フルーティか、深いコクか。手軽なコーヒーメーカーでも味わいを選べる時代がやってきた

5. 史上最小サイズを実現。毎日持ち歩ける高機能傘

Wpc.の史上最小サイズ晴雨兼用折りたたみ傘「遮光ミニマ」（4620円）。収納時約11.5cmとポケットにも入るほどコンパクトで、親骨48cm・直径79cmと実用性も十分です。遮光機能付きで日傘としても使え、季節を問わず活躍します。ゆとりある収納袋で出し入れも簡単です。

また、「遮光マグフィットミニ」（税込5060円）は先端に磁石を内蔵し、車の屋根に固定できる便利な仕様です。荷物の出し入れや子どもの乗り降りがしやすく、こちらも余裕のある袋付きで快適に使えます。

>> 約11.5cmで“入れてる感ゼロ”の折りたたみ傘。こんな傘が欲しいをカタチにしたWpc.史上最小傘

