「ティーカッププードルは、本当にティーカップに入るのか？」を検証した投稿者さま。実際に検証した結果、衝撃の結末がInstagramで大反響！107万再生を突破し、「プードル丼かわいすぎます♡」「虚無のお顔がかわゆいですね」「プードル丼めっちゃかわいすぎますw」といった声が寄せられました！

【動画：『ティーカッププードルは、本当にティーカップに入るのか？』検証したら…『まさかの結果』】

ティーカッププードルはティーカップに入るのか

Instagramアカウント「ここあティーラテ 」さまは、「ここあ」ちゃん、「てぃえら」ちゃん、「らてあ」ちゃんのわんこ3匹の日常を不定期に更新しています。

らてあちゃんは小さな体のトイプードルちゃん。ティーカップサイズと言われていましたが、飼い主さんは「本当にティーカップに入るのだろうか」と疑問に思い、早速検証してみることに！

ティーカップと、念の為、スープカップの2種類を用意した飼い主さん。はたして、らてあちゃんはティーカップにすっぽりはいるのでしょうか。

は、入らない！後ろ足だけ入ることができたものの、体はまったく入りません……！これも らてあちゃんの成長の証かもしれませんね。

スープカップで再検証！

さて、念の為に……と用意していたスープカップで再チャレンジ！はたして、もう一回り大きいスープカップには入るのでしょうか。

こちらも足だけ入ることができました……！ティーカップもスープカップも入ることはできませんでしたが、当然可愛さは変わりありません。キョトンとした らてあちゃんの表情がとても愛おしいです。

しかし、このままでは終われない--

衝撃の結末にSNSユーザーも爆笑！

ティーカップとは全然関係のないどんぶりを用意！いざ、入ってもらいましょう！

小さな体のらてあちゃん。どんぶりは、すっぽり収まることに成功！まさに可愛すぎるプードル丼の完成です！

ティーカップに入ることはできなかったものの、どんぶりに入ったらてあちゃんの姿はInstagramでも大反響！「プードル丼かわいすぎます♡」「虚無のお顔がかわゆいですね」「プードル丼めっちゃかわいすぎますw」などの声が殺到しています。

Instagramアカウント「ここあティーラテ 」さまでは、今回ご紹介した らてあちゃんの他にも、一緒に暮らす ここあちゃんとてぃえらちゃんの様子も更新されています。ぜひ覗いてみてくださいね！

らてあちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

