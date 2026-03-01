Snow Manの宮舘涼太と、日本テレビの黒田みゆアナウンサーの交際報道が、ファンの間に波紋を広げている。

「『女性セブンプラス』によると、黒田アナが宮舘さんの自宅マンションを何度も訪れているというのです。今や飛ぶ鳥を落とす勢いのSnow Manメンバーと、日テレの “エース” と目されるアナウンサーとの熱愛は大きな話題となりました。

そして、両者から明確な否定コメントが出ていないことから、『事実上、認めたも同然では』との見方も一部でささやかれています」（芸能記者）

その高貴な雰囲気から「舘さま」と呼ばれ、STARTO ENTERTAINMENTの “プリンスキャラ” を継承している宮舘。ライブではたびたび「抱いてやるよ」といったロイヤルな決めゼリフでファンを沸かせてきた。

そんななか、X上では、

《まあファンサどころかブログもここ1年くらい雑すぎるのも気になってたけどいざ熱愛出てすべて辻褄が合うとかなり厳しさの中にある》

《熱愛報道出てからファンサお手振りだけになったりブログの温度下がった気がして胸が痛い…》

と、宮舘のファンサ不足への疑念が巻き起こっている。

「報道では、2人は昨年から距離を縮めて、今年に入ってから自宅を行き来するようになったとされています。

プライベートの動きが、ブログやファンサービスの印象悪化と連動しているのかは断定できません。そもそも、ブログの文章量などは増減するものですし、ファンサに関しても、会場規模が大きくなれば、一人ひとりに濃密に届けるのは難しい。

それでも、一部ファンの間では、『違和感は間違っていなかったのではないか』という思いが強まっているようです。今回の熱愛報道を不満と結びつけることで、自分なりに気持ちの整理をつけ、ひとつの “区切り” にしようとしているのでしょう。

“プリンスキャラ” を貫いてきた宮舘さんですが、これからも同じスタンスでアイドルを続けるのは難しいかもしれません」（同）

舘さまが、今後、どんな言葉と態度でファンに向き合うのかに注目が集まっている。