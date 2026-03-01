【豊臣兄弟！ 第8話】直、小一郎との結婚をめぐり中村に戻る
【モデルプレス＝2026/03/01】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第8話が3月1日に放送される。
【写真】仲野太賀、白石聖と熱いハグ
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
小一郎らは墨俣へ出陣。だが信長（小栗旬）の真の狙いは墨俣ではなく、美濃3人衆の1人・安藤守就（田中哲司）が守る北方城だった。藤吉郎は、美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の目を北方城から逸らすための捨て石と承知の上で、墨俣に砦を築く作戦に着手。一方、直（白石聖）は、小一郎と夫婦になる許しを得るため中村に戻る。意外にも父・喜左衛門（大倉孝二）から手厚く迎えられるのだった。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】仲野太賀、白石聖と熱いハグ
◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
◆「豊臣兄弟！」第8話あらすじ
小一郎らは墨俣へ出陣。だが信長（小栗旬）の真の狙いは墨俣ではなく、美濃3人衆の1人・安藤守就（田中哲司）が守る北方城だった。藤吉郎は、美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の目を北方城から逸らすための捨て石と承知の上で、墨俣に砦を築く作戦に着手。一方、直（白石聖）は、小一郎と夫婦になる許しを得るため中村に戻る。意外にも父・喜左衛門（大倉孝二）から手厚く迎えられるのだった。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】