この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理系YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、「カレー！チーズ！野菜マシマシ！お客の笑顔のため中毒性高めメニューで迎えるクセ強二郎系ラーメン」と題した動画を公開しました。愛知県にある二郎系ラーメン店「笑顔の為に」に密着し、限定メニュー「カレー汁なしチーズマヨ」が作られる圧巻の工程を紹介しています。



動画は、早朝の仕込み風景から始まります。巨大な寸胴で豚骨を炊き出し、醤油ダレにチャーシューを漬け込む本格的な工程が映し出されます。今回の目玉となる「キーマカレー」の調理では、なんと店自慢の分厚いチャーシューをフードプロセッサーでミンチにするという驚きの手法が登場。店主は「挽肉ではなくうちのチャーシューを使うことで、笑顔（店名）らしさを残してキーマカレーを作っています」と語ります。



さらに、カレーを煮込む際には水ではなく、旨味が溶け出した豚骨スープを使用。「豚骨スープが入ることで、その旨味もカレーの中に入る」と、ラーメン店ならではのこだわりを明かしました。隠し味にオイスターソースやブラックペッパーを加え、スパイシーかつ濃厚に仕上げていきます。



完成した「カレー汁なしチーズマヨ」は、山盛りの野菜に分厚いチャーシュー、たっぷりの背脂とキーマカレー、そして特製チーズソースとマヨネーズがかけられ、最後にバーナーで豪快に炙られます。香ばしい匂いが漂ってきそうな映像は圧巻です。実食した店主は「麺が小麦感が強くて醤油もパンチ効いてるんで、カレーに負けない」と、そのバランスの良さを絶賛しました。



プロのこだわりと遊び心が詰まった一杯は、料理をする楽しさを改めて感じさせてくれます。ガッツリ食べたい日の献立のインスピレーションにしてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

※動画は店舗での大量調理のため、工程を中心に紹介します。



［材料］

・自家製極太麺

・豚骨スープ（背骨、ゲンコツなど）

・カエシ（醤油ダレ）

・背脂

・野菜（もやし、キャベツ）

・チャーシュー（豚バラブロック）

・キーマカレー用具材（ほぐしたチャーシュー、人参、玉ねぎ、各種調味料）

・チーズソース（チーズ、生クリームなど）

・マヨネーズ

・フライドオニオン

・刻みニンニク



［作り方］

1. 寸胴で豚骨（背骨、ゲンコツ）を長時間炊き出し、濃厚なスープを作る。

2. 醤油ダレに豚バラブロックを漬け込み、味を染み込ませてチャーシューを作る。

3. キーマカレーを作る。チャーシューをフードプロセッサーで粗めのミンチにし、みじん切りの人参・玉ねぎと共に鍋に入れる。

4. (3)に豚骨スープを加え、カレールーやスパイス、オイスターソース、ブラックペッパーなどの隠し味を投入して煮込む。

5. チーズと生クリームなどを合わせ、濃厚なチーズソースを準備する。

6. 極太麺を茹で上げる。

7. 丼にカエシ、油、スープを入れ、茹で上がった麺を絡める。

8. 茹でた野菜（もやし、キャベツ）を山盛りにし、刻みニンニク、背脂、スライスしたチャーシューを盛り付ける。

9. 上からキーマカレー、チーズソース、マヨネーズをたっぷりとかける。

10. バーナーで全体を炙り、焦げ目をつける。仕上げにフライドオニオンを散らして完成。