【TTFC】東映特撮キャストが夢の大集合！ あっち向いてホイ野球選手権大会！
東映特撮ファンクラブがサービス開始から10周年を迎えたことを記念して、キャストバラエティの人気企画「あっち向いてホイ野球」の特別編、題して『全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会』の配信が決定。1回戦第1試合が3月1日（日）12時（正午）より配信される。
TTFCオリジナル作品の出演者、東映特撮ファンにはお馴染みのキャストやユニット、さらには作品の周年を記念して集まった ”あのスーパー戦隊” もチームを結成して参戦決定だ。
＞＞＞各チームのメンバーをチェック！（写真15点）
放送中のニチアサ出演者による大人気キャストバラエティ企画「あっち向いてホイ野球」が、TTFC（東映特撮ファンクラブ）10周年を記念したスペシャル企画『全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会』として配信決定した。
10周年を記念した大会にふさわしく、全8チームが参戦したトーナメント形式で試合を行う。
1回戦第1試合は、『王様戦隊キングオージャー』キャストの酒井大成＆渡辺碧斗＆村上愛花＆千綿勇平が久々に勢ぞろいした「キングちゃん」チームと、話題沸騰中のTTFCオリジナル『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』から山本ひかる＆松本麗世＆志田音々＆天翔天音による新チーム、「ガールズリミックス」チームが対決。
1回戦第2試合は、TTFC大使としてサービスの歴史を長らくともに支えてきた井坂仁美＆秋田知里＆鷲見友美ジェナの「仮面ライダーGIRLS」チームと、『魔進戦隊キラメイジャー』のスピンオフ作品、TTFCオリジナル『ヨドンナ』から桃月なしこ＆西葉瑞希＆森日菜美の「ヨドンナ」チームが相対する。
1回戦第3試合は、TTFCオリジナルシリーズの『仮面ライダーアウトサイダーズ』から岩永徹也＆那智＆天野浩成による「アウトサイダーズ」チームと、現在放送中の『仮面ライダーゼッツ』から八木美樹＆三嶋健太＆小貫莉奈で結成された「仮面ライダーゼッツ」チームがまさかの激突。
そして、1回戦第4試合にはなんと、TTFCの10周年にちなんで、放送終了から10年が経った『手裏剣戦隊ニンニンジャー』から西川俊介＆松本岳＆中村嘉惟人＆矢野優花＆多和田任益による「ニンニンジャー」チームが参戦決定。対戦相手は！？ 今後の発表をお楽しみに！
1回戦の4試合の後はもちろん、2回戦準決勝へ。3回戦決勝まで決して目を離すことが出来ない、東映特撮キャストによる世紀の攻防をお見逃しなく。
（C）東映特撮ファンクラブ 企画・制作 テレビ朝日
TTFCオリジナル作品の出演者、東映特撮ファンにはお馴染みのキャストやユニット、さらには作品の周年を記念して集まった ”あのスーパー戦隊” もチームを結成して参戦決定だ。
放送中のニチアサ出演者による大人気キャストバラエティ企画「あっち向いてホイ野球」が、TTFC（東映特撮ファンクラブ）10周年を記念したスペシャル企画『全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会』として配信決定した。
10周年を記念した大会にふさわしく、全8チームが参戦したトーナメント形式で試合を行う。
1回戦第1試合は、『王様戦隊キングオージャー』キャストの酒井大成＆渡辺碧斗＆村上愛花＆千綿勇平が久々に勢ぞろいした「キングちゃん」チームと、話題沸騰中のTTFCオリジナル『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』から山本ひかる＆松本麗世＆志田音々＆天翔天音による新チーム、「ガールズリミックス」チームが対決。
1回戦第2試合は、TTFC大使としてサービスの歴史を長らくともに支えてきた井坂仁美＆秋田知里＆鷲見友美ジェナの「仮面ライダーGIRLS」チームと、『魔進戦隊キラメイジャー』のスピンオフ作品、TTFCオリジナル『ヨドンナ』から桃月なしこ＆西葉瑞希＆森日菜美の「ヨドンナ」チームが相対する。
1回戦第3試合は、TTFCオリジナルシリーズの『仮面ライダーアウトサイダーズ』から岩永徹也＆那智＆天野浩成による「アウトサイダーズ」チームと、現在放送中の『仮面ライダーゼッツ』から八木美樹＆三嶋健太＆小貫莉奈で結成された「仮面ライダーゼッツ」チームがまさかの激突。
そして、1回戦第4試合にはなんと、TTFCの10周年にちなんで、放送終了から10年が経った『手裏剣戦隊ニンニンジャー』から西川俊介＆松本岳＆中村嘉惟人＆矢野優花＆多和田任益による「ニンニンジャー」チームが参戦決定。対戦相手は！？ 今後の発表をお楽しみに！
1回戦の4試合の後はもちろん、2回戦準決勝へ。3回戦決勝まで決して目を離すことが出来ない、東映特撮キャストによる世紀の攻防をお見逃しなく。
（C）東映特撮ファンクラブ 企画・制作 テレビ朝日
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優