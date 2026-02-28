健康の最大のカギ！不調の正体はガチガチの肩甲骨だった？【肩甲骨はがし】

健康の最大のカギ！不調の正体はガチガチの肩甲骨だった？

不調のサイクルを肩甲骨から断つ

しつこい首や肩のコリ、痛みを引き起こしている原因は、首が前に出てしまうなどの悪い姿勢や運動不足、心身のストレスなど複数の要因が考えられます。特に猫背などの前かがみになる姿勢がクセになっていたり、運動する習慣がなかったりすると、筋肉がこわばって、次第に首や肩などがガチガチにかたまってしまいます。

そんな首や肩にトラブルを抱える人たちに共通しているのが、「肩甲骨がかたまり、正しい位置からズレている」ことです。肩甲骨は肩や腕など17種類もの筋肉で繋がっており、いわば上半身の機能を支える要。肩甲骨の不調は肩だけでなく、連動する筋肉や関節にも連鎖し、大きな負荷をかけ続けます。

ズレてガチガチになった肩甲骨が、首や肩まわりのコリや痛みに拍車をかけ、症状をこじらせる元凶になっているといえるのです。

しかし、肩甲骨のズレや違和感を自覚できることはまれで、単に「首や肩のコリ」ととらえられています。そこで本書では、自宅で簡単にできるエクササイズなどを通じて肩甲骨に直接アプローチし、首や肩まわりの不調を解消していきます。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 あらゆるコリ、痛みが消える肩甲骨はがし』著/藤縄理