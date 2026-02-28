桑田佳祐、初のアニメ完全書き下ろし!!新曲「人誑し / ひとたらし」が4月放送TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌に決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月26日に70歳・古希を迎えた桑田佳祐。“NEW 70’S ここからが始まりでしょ”という言葉を掲げた最新ビジュアルとともに、新曲配信&CDシングルのリリース決定、真夏の全国アリーナツアー開催、そして桑田佳祐歌詞集の発売決定という3つの特大ニュースが届けられた。突如発信されたソロ活動本格始動宣言の余韻も冷めやらぬ間に、さらなるビッグニュースが到着！新曲「人誑し / ひとたらし」が、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載中の大人気漫画『あかね噺』のTVアニメ(2026年4月4日より放送開始)OP主題歌に決定した。

2月26日0時に誕生日を迎えると、サプライズで公式サイトを更新！“NEW 70’S ここからが始まりでしょ”という言葉と共に新たなビジュアル&ティザー映像を公開し、新曲「人誑し / ひとたらし」の配信&CDシングルリリース、真夏の全国アリーナツアー開催、桑田佳祐歌詞集の発売という3つの特大ニュースを発表した。

昨年までのサザンオールスターズとしての精力的な活動が一区切りついて間もない中、思いもよらぬ大規模なソロ活動開始宣言にメディア・SNSで大きな話題を呼んでいるが、さらなる新着情報が届いた！一連の情報が発表されたのと同時刻、桑田佳祐公式YouTubeチャンネルに詳細不明の謎の動画の事前視聴予約ページ公開されSNSを中心に様々な憶測を呼んでいた。プレミア公開が予告された時間である19時、動画に現れたのはアニメーション化された桑田佳祐。羽織をまとった桑田が高座に上がって落語家さながらに語り始める。

「ええ、どうも。お運びいただきまして、ありがとうございます。桑田佳祐でございます。さて、本日はひとつご報告がございまして。不肖、私 桑田佳祐、この度TVアニメ『あかね噺』の主題歌を書かせていただくことに相成りました。若者たちの活躍に華を添えられますよう、精魂込めて作らせていただきました！『あかね噺』どうぞお楽しみに！」

このスペシャル解禁動画の公開によって、新曲「人誑し / ひとたらし」がTVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌として書き下ろされたものであったことが明らかになった。同時にtv asahi animation 公式YouTubeチャンネルでもこのスペシャル解禁映像と、楽曲が使用された本PV第2弾が公開され、ジャンプチャンネル、アニプレックス、桑田佳祐の4チャンネルがコラボレーションする動画として公開される大規模な発表となった。

4月4日(土)夜11時30分からテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠・BS朝日ほかにて放送開始となるTVアニメ『あかね噺』は、原作：末永裕樹・作画：馬上鷹将による、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載中の本格落語ものがたり。今回主題歌として発表された「人誑し / ひとたらし」は、アニメサイドおよび集英社の漫画原作・作画担当者や担当編集をはじめとする『あかね噺』チームから“主題歌は桑田さんしかいないんです!!”という熱烈オファーを受けて桑田佳祐が快諾し、同アニメのために作詞・作曲の両方を手掛けた完全書き下ろし楽曲となっている。

過去にも桑田がアニメ楽曲を手掛けたことはあるが、作詞・作曲のすべてを担いアニメへ楽曲書き下ろしをするのは、バンド・ソロを含めてデビュー48年目となるキャリア史上初めてのこと。高揚感を煽るビートの上で、かつてのグループサウンズをも彷彿とさせるマイナー・キーのギターリフ、民族音楽の匂いを纏った笛やバイオリンがさらに躍動し疾走感を煽る本楽曲は、リリカルで妖艶、かつ和情緒溢れる唯一無二のエスニック・ナンバーだ。主人公がうら若き女性であり、テーマが桑田も日頃からよく寄席に足を運んでいるほど大好きかつ明るい「落語」であることから、歌詞の中には新しい時代に女性が活躍する社会を想起させるフレーズや、古典落語の演目が散りばめられている。

本情報の解禁に際し制作されたスペシャル解禁映像では、TVアニメ『あかね噺』を手掛けるアニメーション制作会社・ゼクシズが、原作作画：馬上鷹将が描き下ろした桑田佳祐のイラストをもとに新規アニメーションを制作。さらに桑田本人がアフレコを実施した特別な映像となっている。同時に公開された本PV第2弾では、アニメーション映像に合わせて新曲「人誑し / ひとたらし」を一足先に聴くことができるのでこちらも合わせてぜひチェックしてほしい。

新曲「人誑し / ひとたらし」は約10年ぶりのCDシングルとして6月24日に発売され、それに先駆けて4月3日(金)から各ダウンロード＆ストリーミングサービスにて先行配信される。続報に乞うご期待！

●作品情報

TVアニメ『あかね噺』



テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：2026年4月4日（土）より 毎週土曜 夜11時30分〜

BS朝日：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 深夜1時〜

AT-X：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 夜10時〜 ※リピート放送：毎週木曜 朝5時30分〜／毎週日曜 朝7時〜

CSテレ朝チャンネル1：2026年4月12日（日）より 毎週日曜 夜9時〜

アニマックス：2026年5月23日（土）より 毎週土曜 夜8時30分〜 ※リピート放送：毎週日曜 朝8時30分〜

配信情報

ABEMA・Netflixにて4月5日（日）午前0時〜先行配信！

他各配信プラットフォームにて順次配信開始

●リリース情報

桑田佳祐 18thシングル

「人誑し / ひとたらし」

2026年6月24日発売 ※アナログ盤を除く

特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026

【完全生産限定盤（CD＋Special Goods）】

品番：VIZL-3300

価格：￥2,750（税込）

詳細後日発表

【通常盤（CD）】

品番：VICL-38700

価格：￥1,430（税込）

【アナログ盤（LP）】

7月8日発売

品番：VIJL-61900

価格：￥2,750（税込）

全形態共通・早期予約者限定購入特典「スペシャル・シリアルコード」

2026年6月24日発売 桑田佳祐 シングル「人誑し / ひとたらし」（アナログ盤は7月8日発売）を期間内に予約購入いただいた方に、早期予約者限定購入特典として「スペシャル・シリアルコード」を配布いたします！

「スペシャル・シリアルコード」をお持ちの方は、本コードをお持ちの方のみを対象とした、桑田佳祐 2026年全国アリーナツアーの「スペシャル・シリアルコード」チケット受付（抽選）をご利用いただけます。

詳細はこちら

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026?detail=specialcode

※対象商品1点のご予約に対して「スペシャル・シリアルコード」を1つお渡しいたします。

※本施策対象商品は予約キャンセル不可・全額前金での受付となります。

※対象予約期間外、また対象ストア外のご予約は「スペシャル・シリアルコード」配布の対象外となりますのでご注意ください。

※本コードの譲渡、売買は禁止です。

●配信情報

先行配信シングル

桑田佳祐

「人誑し / ひとたらし」

2026年4月3日(金)先行配信リリース

事前予約リンク

https://taishita.lnk.to/hitotarashi

※上記リンクよりライブラリ追加の事前予約をすることで、配信開始後にご自身のライブラリに楽曲が自動でダウンロードされます。

●ライブ情報

桑田佳祐 LIVE TOUR 2026 ※正式タイトル後日発表

2026年

7月8日（水）開場17:30開演18:30

7月9日（木）開場17:30開演18:30

石川県産業展示館4号館

問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424（平日11:00〜17:00）

7月14日（火）開場17:30開演18:30

7月15日（水）開場17:30開演18:30

あなぶきアリーナ香川

問い合わせ先：デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00）

7月21日（火）開場17:30開演18:30

7月22日（水）開場17:30開演18:30

広島グリーンアリーナ

問い合わせ先：キャンディープロモーション 082-249-8334（平日11:00〜17:00）

7月29日（水）開場17:30開演18:30

7月31日（金）開場17:30開演18:30

8月1日（土）開場16:00 開演17:00

TOYOTA ARENA TOKYO

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00）

8月7日（金）開場17:00開演18:00

8月8日（土）開場16:00 開演17:00

三重県営サンアリーナ

問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00）

8月13日（木）開場17:30開演18:30

8月14日（金）開場17:30開演18:30

グランメッセ熊本

問い合わせ先：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00）

8月19日（水）開場17:30開演18:30

8月20日（木）開場17:30開演18:30

GLION ARENA KOBE

問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00 土日祝休業）

8月27日（木）開場17:30開演18:30

8月28日（金）開場17:30開演18:30

北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp

9月2日（水）開場17:00開演18:30

9月3日（木）開場17:00開演18:30

Kアリーナ横浜

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00）

9月9日（水）開場17:30開演18:30

9月11日（金）開場17:30開演18:30

9月12日（土）開場15:30 開演16:30

宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

問い合わせ先：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

※チケットのお申し込みに関する詳細は、受付期間開始時にお知らせいたします。その他の詳細は特設サイトをご覧ください。

特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026live

関連リンク

サザンオールスターズ オフィシャルサイト

https://southernallstars.jp

TVアニメ『あかね噺』 公式サイト

https://akane-banashi.com/