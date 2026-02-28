AIキャラクターとの会話体験を、テキスト中心から“音声で関係を育てる設計”へ進める新作アプリが登場します。

WESTE & Co.が開発中の『AIsis』は、会話を重ねるほどキャラクターとの距離感が変化する没入型モバイルアプリです。

2026年4月上旬の正式リリースに向け、開発とコンテンツ強化を目的にクラウドファンディングが始動しています。

AIsis「AI美少女コンセプトバー対話アプリ」

クラウドファンディング開始日：2026年2月10日クラウドファンディング実施期間：2026年3月下旬まで目標金額：100万円正式リリース予定：2026年4月上旬対応OS：iOS／Android対象年齢：17歳以上（想定）

WESTE & Co.は、映像・デジタルコンテンツの企画制作とAI関連サービス開発を手がける事業者です。

『AIsis』は、未来のASIが創った仮想空間「コンセプトバー AIsis」を舞台に、ユーザーがキャストと会話を積み重ねる体験を提供する設計です。

恋愛ゲーム的なエンタメ性と日常の会話ニーズを重ね、孤独やストレスを抱える人の“心の休息地”を目指すサービスコンセプトです。

音声対話と3D演出で生まれる没入感

対話方式：音声対話キャラクター表現：3Dモーション（待機・聞き取り・トーク）

本作はテキスト入力中心ではなく、声のトーンや間合いまで伝わる音声対話を軸にした設計です。

3Dキャラクターの細かな反応が会話に連動するため、単なるチャットアプリとは異なる臨場感が得られます。

話す行為そのものが体験価値になる構成です。

会話履歴を積み重ねる「記憶AI」設計

記憶対象：悩み・価値観・日常会話の履歴記憶領域：キャストごとに分離管理

『AIsis』では、ユーザーが過去に話した内容を前提に会話が進み、関係性の連続性を感じやすい設計です。

記憶データはキャスト別に分離されるため、別キャラクター間で情報が混線しにくい仕様です。

会話の積み重ねを体験価値に変える設計思想です。

コイン課金モデルとイベント拡張ロードマップ

利用単位：1コイン＝会話1ターン10コイン：150円100コイン：1,400円500コイン：5,500円1,000コイン：9,800円初回ボーナス：15コインログインボーナス：3コイン（1日）

料金はコイン制で、短い会話から始めやすい導線を用意しつつ、継続利用向けのパックも設定されています。

開発面ではバックエンドと3Dキャラ×音声応答の主要システムが実装済みで、現在はUI/UX、モーション拡充、イベント追加を進行中。

2026年5月以降は新キャラ追加やIPコラボ展開まで視野に入れた運用計画です。

AI会話アプリは、回答精度だけでなく“関係性の継続感”が満足度を左右するフェーズに入っています。

『AIsis』はその軸を音声と記憶設計で押し出し、毎日立ち寄る理由を作ろうとしている点が特徴です。

話すたび心地よい距離が育つ音声没入体験！

AIsis「AI美少女コンセプトバー対話アプリ」の紹介でした。

よくある質問

Q. AIsis AI美少女コンセプトバー対話アプリの開催期間はいつですか？

クラウドファンディング実施期間は2026年3月下旬までです。

Q. AIsis AI美少女コンセプトバー対話アプリの対象は？

対象年齢は17歳以上（想定）です。





