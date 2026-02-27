【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始

ポケモンは、配信番組「Pokémon Presents 2026.2.27」を2月27日23時より配信した。

「ポケモン」の最新情報が公開される「ポケモンプレゼンツ」。今回は初代「ポケットモンスター 赤・緑」の発売30周年を迎えたタイミングということもあり、「ポケットモンスター」シリーズ最新作「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ」が発表された。また、「ポケモンチャンピオンズ」の配信日や、ガブリアスの新たなメガシンカ「メガガブリアスZ」なども発表されている。

本稿では、今回の「ポケモンプレゼンツ」で発表された最新情報を掲載する。

「ポケモン」最新作「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ」発売決定！

「ポケモン赤・緑 GAME MUSIC COLLECTION with GAME BOY型さいせいマシン」発表

「ポケモンWCS 2026」サンフランシスコで8月開催。「ポケモンXP」も初開催

「ポケモンカードゲーム」、30周年記念商品が発売決定！

「ポケモンチャンピオンズ」配信日公開！ 2026年4月に

「ぽこ あ ポケモン」最新情報公開！

「メガガブリアスZ」発表！ 「ポケモンZA」に登場

「ポケモンXD 闇の旋風ダーク・ルギア」、「ゲームキューブ Nintendo Classics」に3月配信

「ポケモンZA」と「Pokemon HOME」の連携は2026年春に

「ポケモンGO」ほぼ全てのポケモンが出現するイベントを3月7日より開催

「ポケモンマスターズ EX」に「レッド（１９９６）＆ピカチュウ」が登場

「ポケまぜ」に特別な衣装の最初の3匹が勢揃い！

「ポケモンスリープ」にミュウが登場！

「ポケモンユナイト」サンダー・ファイヤー・フリーザー・メガニウム・バクフーン・オーダイルが登場決定！

「ポケポケ」、「30日プレゼント」ミッションが開催

