スマートフォン向け周辺機器などを扱うアンカー・ジャパン（東京都港区）は、オーディオ＆ビジュアルブランド「Soundcore」から、AI（人工知能）搭載ボイスレコーダー「Soundcore Work」を2026年3月上旬以降に発売する。それに先だち、同社公式オンラインストアなどで予約受付を行っている。

日本語をはじめ世界150以上の言語をスピーディーに文字起こし

世界最小・最軽量サイズだというマイクとカード型充電ケースのセット。会議や商談、インタビューなどの音声を1クリックで録音し、AIが自動で文字起こしから要約までを行い、議事録の作成などの業務効率を高められる。

マイク側面のボタンを押すだけで録音を開始。録音した音声データは、専用アプリでAIが話者を識別する。日本語をはじめ世界150以上の言語をスピーディーに文字起こしできる。

また、用途に応じた30種類以上のAI要約テンプレートを内蔵。録音した会議内容の要点整理や振り返りを自動で生成し、短時間での議事録作成が可能。文字起こしや要約はスマートフォンのほかパソコンでも確認や編集が行える。

録音中に記録したい発言やアイデアがある際は、マイクをダブルタップすれば文字起こしや要約でハイライトされる。

マイクは襟元や首元に装着できるほか、充電ケースとともにスマートフォンにマグネットで装着可能。最大5メートル先の音声をクリアに捉えられる高い集音性を備え、マイク単体で最大8時間、充電ケースと合わせれば最大32時間の連続録音を実現した。

文字起こし時間を無制限に利用可能なサブスクリプション「Unlimitedプラン」では、複数の録音データをまとめて要約する機能なども利用できる。欧州の「EN 18031」および米国「NIST IR 8425」に準拠し、機密性の高い会議や商談にも適するという。

カラーはブラック、ホワイトの2色。

価格は2万4990円（税込）。