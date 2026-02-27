

AI（c）MBS

3月1日22時から放送の「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット）インタビュアー林修は、唯一無二の歌声を持つアーティスト・AIが登場。名曲「Story」誕生の裏に隠された、知られざる“孤独”と母からの言葉、圧巻のライブパフォーマンスを支える、音楽への情熱と生き様の神髄に迫る。

林修が時代のカリスマに迫る人気企画「インタビュアー林修」。 今回のゲストは、圧倒的な歌唱力とポジティブなキャラクターで絶大な支持を誇るアーティスト・AI。昨年デビュー25周年を迎え、常に第一線を走り続ける彼女の、歌に対するストイックな想いと、その裏側にある知られざる葛藤に林修が深く切り込む。

令和の今も愛される名曲『Story』。その誕生の陰には、自身が深い孤独に陥っていた際にかけられた母・バーバラの「It's okay, you're my star（大丈夫、あんたは私のスターだよ）」という一言があった。歌詞の行間に隠された深い愛情と、知られざる挫折の物語を、現代文講師・林修が鋭く読み解いていく。 また、世界基準のパフォーマンスを見せる彼女が、ステージに懸ける並々ならぬ想いも激白。「たとえ自分がどんな状況であっても、歌うことで誰かを救いたい」というアーティストとしての矜持、そして25年間変わらぬ、音楽に対する純粋で熱い情熱の根源とは？ 圧倒的な歌唱力の裏側にある、ストイックな表現者としての素顔を浮き彫りにする。

さらに、最強一家の参戦で、唯一無二の明るさの源泉が次々と紐解かれていく。ロサンゼルスと東京から、母・バーバラと妹・幸がリモートで緊急参戦。幼少期のAIを「まるでジャイアン」と評し、姉の激しい攻撃から身を守るために「ヘルメットを被って喧嘩に応戦していた」という妹・幸の衝撃告白にスタジオは爆笑の渦に。 また、じっとしていられず「逆さまでテレビを見ていた」という超アクティブな幼少期の思い出が語られる一方、300冊の育児書を読破した母が導き出した「子供を信じ抜く教育論」は、教育のプロ・林修をも深く唸らせる一幕となった。

加えて、プライベートでも親交の深い木梨憲武がVTR出演し、音楽への情熱から周囲を巻き込み笑顔にするAIの人間力まで、盟友だからこそ知る彼女の“愛される理由”を熱く語り尽くす。 話題は10代での渡米時に直面した壁や、帰国後のJ-POPシーンで抱いた葛藤にも及ぶ。壮絶な過去を乗り越え、現在は夫・HIRØと愛する子供たちに支えられながら一人の母親として奮闘するAI。彼女のナチュラルな美しさと“生き方の神髄”に迫る濃密な1時間。

圧倒的な歌唱力の裏側にある、家族との強い絆と情熱。 AIが「ここまでさらけ出したのは初めてかも」と語るほど、笑いと涙が交錯する至極のインタビュー。 これを見れば名曲『Story』の響きが明日から変わる。

番組情報

「日曜日の初耳学」MBS／TBS系全国ネット放送

2026年3月1日（日）22時00分〜22時54分出演者（※順不同）[ＭＣ]

林修、大政絢[スタジオゲスト] ＜五十音順＞

浮所飛貴（ACEes）、木嶋真優、澤穂希、澤部佑（ハライチ）、田村淳[VTR出演]

AI、木梨憲武、母・バーバラさん、妹・幸さん、夫・HIRØ、ほか