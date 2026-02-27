高市首相は自民党議員に配った3万円のカタログギフトを、選挙戦への労いの気持ちも込めて、政治活動に役立つものをと思って寄付したと説明するのだが、カタログにはペア宿泊券、牛ヒレの味噌漬け、とらふぐ料理セット、生うになどが並んでいて、これらが政治活動にどう役立つのか、多くの有権者が不思議に思っているのはこの点だ。

「法律的に正しいということと、政治的に正しいということは違う」

読売テレビ・日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」は2026年2月26日放送で詳しく解説し、コメンテーターの橋本五郎さん（読売新聞特別編集委員）は「なんていうバカなことをしたんだ。その一言」と吐き捨てた。

「法律的に違反していない、法律的に正しいということと、政治的に正しいということは違います。前に、石破内閣で（当選祝い配布は）問題になっているわけでしょ。それをなんで、こんなことするんだってことですよ」とあきれている。

司会の宮根誠司アナも「周りで、『総理、ちょっとやめときましょうよ』という人はいなかったんだろうか」と首をかしげる。

高市首相は「止めても聞かなかったのだろう」

橋本さんは「いたかもしれないけども、この人はご自分の判断でやる人だから」と、止めても聞かなかっただろうとみる。そして、「もらった方だって迷惑なんですよ。3万円ぐらいって言っちゃ悪いけど、政治家にとって、それ（くらい）であれこれ言われるのはねえ、という気持ちはあると思う」と推測した。

カタログギフトの購入代金は3万円×315人で1000万円以上になるが、「ミヤネ屋」によると、高市首相が代表を務める自民党奈良県第2選挙区支部の収入総額は約2億2500万円。1000万円くらいはすぐ出せるのだろう。

（シニアエディター 関口一喜）