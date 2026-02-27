3月1日から！ムーミンの世界観を再現したアフタヌーンティーやケーキセット、ブッフェがコートヤード・バイ・マリオット名古屋でスタート
名古屋・伏見のコートヤード・バイ・マリオット名古屋は、「ムーミン」とコラボレーションしたアフタヌーンティーを2026年3月1日(日)から5月31日(日)まで実施。第2弾となる今回は“ローズティーパーティー”をテーマに、ムーミンやリトルミイ、スナフキン、ニョロニョロなどムーミン谷にいる仲間たちをモチーフにしたスイーツや料理を用意。2024年に実施した第1弾で好評だったスイーツもパワーアップして登場する。
「ムーミン コラボレーション アフタヌーンティーセット」(6500円)は2部制で、要予約。木箱に入った5種類のスイーツはすべてムーミンのキャラクターや作品をモチーフに作られ、ファンならずともかわいいビジュアルにテンションが上がるラインナップに。
リトルミイをモチーフにした「苺とプチシュークリームのタルト」は、第1弾で好評だったスイーツをアレンジしたもの。リトルミイの赤いワンピースを真っ赤ないちごで表現している。タルトには、ラズベリーのジャムを忍ばせた。
ニョロニョロをモチーフにした「苺のシャルロット」も、第1弾の人気メニューをアレンジ。ニョロニョロに見立てたサクッと軽い食感のビスキュイ生地と、中心のなめらかなバニラムースとの食感の違いが絶妙な仕上がりになった。ニョロニョロが集団で行動する時は必ず奇数のため、3匹にするなど細かいこだわりが光る。
「抹茶モンブラン」は、スナフキンの帽子をイメージ。帽子に挿しているハゲワシの羽根は、食用菊の花びらで表現している。モンブランクリームは栗ペーストに愛知県西尾市産の抹茶を加えた香り高い仕上がり。帽子の中は大納言あずき入りの生クリームが詰まっている。
いちごゼリーの上にのった「イエローローズムース」は、ムーミンママが愛する、庭に咲く黄色いバラをイメージ。マンゴーで鮮やかな黄色を表現している。ガラスの器に立てかけられているのは、フリーズドライのいちごを混ぜ込んで焼き上げた「ローズベリーマドレーヌ」。ホワイトチョコのコーティングには、赤いベリーの実や緑の葉っぱといったムーミン谷の自然をイメージさせる模様が描かれている。
セイボリーは、サーモンをのせたピクニックサンドウィッチや具だくさんスープのロヒケイトなど、フィンランドを意識した内容。ムーミン谷の幸せレシピを参考にした「ロッドユールのロールオムレツ」にも注目だ。
さらに、うれしいプレゼント付き！コートヤード・バイ・マリオット×ムーミンのオリジナルデザインマグカップが1人1点もらえる。カラーはベージュとブルーの2色があり、両方ほしい人は前半と後半の2回参加しよう。
また、カジュアルに楽しみたい人は、予約不要の「ムーミン コラボレーション ケーキセット」(コーヒー・紅茶付1800円)がおすすめ。ムーミンママが愛する、庭に咲く黄色いバラをイメージしたケーキは、中にラズベリーの果肉入りゼリーを忍ばせた一品。物語にも登場するベリーをアクセントに使用し、ムーミンの世界観に寄り添う優しい味わいに仕上がっている。
さらに、同期間、ランチブッフェと土曜限定ディナーブッフェもムーミンとのコラボレーションを実施。ムーミンの物語が生まれたフィンランドにあるマリオットグループの姉妹ホテル、コートヤード・バイ・マリオット タンペレシティ直伝のレシピを元にした、本格的な北欧フィンランド料理が並ぶ。ムーミンの物語とともに、現地の息づかいを感じる“北欧の食”を楽しもう。
(C)Moomin Characters(TM)
