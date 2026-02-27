視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

2月27日（金）放送でエース探偵が調査する『「ち」が「き」になる小学５年生』は、大阪府の小学５年生の女の子（11）からの依頼。

私には、ずっと困っていることがある。それは「ち」の発声が上手くいかないこと。例えば、「チキン」と言いたいのに、「キキン」と聞こえてしまう。学校や習い事でも不便なことが多く困っている。どうしたらちゃんと言えるようになるのか、毎日自分なりに考えているが、答えが見つからない。

最も困っているのは、大好きな「ファミチキ」を買うのに、「ファミキキ」となってしまうので、一緒に行った友達に買ってもらっている。どうか、「ち」が言えて、自分で「ファミチキ」を買えるようにしてもらえないだろうか、というもの。

依頼者は「ち」と「じ（ぢ）」の発声が難しいという。エース探偵が“舌人間”に扮し、口の大きな模型を使って「ち」の舌の形をレクチャーするのだが、段々「ち」が「けぇ」になっていく。そこで、言語聴覚士に教えを乞うことに。依頼者に色々と発声してもらうと、わずかに舌が横にずれることが判明。そこから、先生の指導で「つ」、さらに「つうぃ」の発声練習を重ねていくと…。11歳の女の子の急成長が感動を呼ぶ！

2月27日（金）よる11時17分放送の『探偵！ナイトスクープ』では他にも、桂二葉探偵が調査した『最上級のおならを彼氏に嗅がせたい』、竹山隆範探偵の『つま先の遺骨でネックレス！？』と、さまざまな依頼を解決した。

