「最近これしか着てない」「出社コーデに最適」春先まで大活躍するユニクロのポロセーターがSNSで話題。

2026年2月25日現在、SNSで高評価のユニクロのアイテムを紹介します。

オフィスコーデにも普段着にも活躍する春セーターです。

そのアイテムとは、ユニクロの「スムースコットンポロセーター」です。2月25日現在、2990円に値下げされています。

リラックスシルエットが特徴で、襟が付いていることできちんと感もある万能アイテムです。また、ボタンをはずすことでこなれ感も出ます。シャツやロンTとのレイヤードコーデもおすすめです。インナーやアウター次第でロングシーズン活躍します。素材は綿100％です。

SNSでは、

「出社コーデに最適」

「色違いも欲しくなってきた」

「黄色が可愛すぎて購入」

「生地しっかりしてる」

「イエローがひよこみたいな優しいカラーでかわいい」

「肌触りがめちゃくちゃ良い」

「最近これしか着てない」

といった声が寄せられています。

カラーはブラック、グレー、イエロー、ライトブルー、ネイビーの5色があります。ライトブルーとネイビーはボーダー柄で、ほかは無地です。

SNSでは特にイエローカラーが注目されています。優しい色味で春にぴったりですよね。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）