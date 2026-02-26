「最近これしか着てない」「出社コーデに最適」春先まで大活躍するユニクロのポロセーターがSNSで話題。
「最近これしか着てない」「出社コーデに最適」「肌触りがめちゃくちゃ良い」−−。
2026年2月25日現在、SNSで高評価のユニクロのアイテムを紹介します。
オフィスコーデにも普段着にも活躍する春セーターです。
「黄色が可愛すぎて購入」
そのアイテムとは、ユニクロの「スムースコットンポロセーター」です。2月25日現在、2990円に値下げされています。
リラックスシルエットが特徴で、襟が付いていることできちんと感もある万能アイテムです。また、ボタンをはずすことでこなれ感も出ます。シャツやロンTとのレイヤードコーデもおすすめです。インナーやアウター次第でロングシーズン活躍します。素材は綿100％です。
SNSでは、
「出社コーデに最適」
「色違いも欲しくなってきた」
「黄色が可愛すぎて購入」
「生地しっかりしてる」
「イエローがひよこみたいな優しいカラーでかわいい」
「肌触りがめちゃくちゃ良い」
「最近これしか着てない」
といった声が寄せられています。
カラーはブラック、グレー、イエロー、ライトブルー、ネイビーの5色があります。ライトブルーとネイビーはボーダー柄で、ほかは無地です。
SNSでは特にイエローカラーが注目されています。優しい色味で春にぴったりですよね。
※画像は公式サイトより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）