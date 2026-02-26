この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

なぜ朝鮮半島は分断された？ “解放の喜び”が悲劇に変わった「一本の線」の正体

東大博士課程に在籍するパクくん氏が、朝鮮半島が分断されるに至った歴史的経緯を解説した。



パクくん氏はまず、1945年8月15日の第二次世界大戦終結により、朝鮮が日本の統治から解放された瞬間から語り始める。しかし、解放は長くは続かなかった。アメリカとソ連が「地図の上に1本の線」、すなわち「38度線」を引いたことで、朝鮮は一夜にして南北に引き裂かれ、北はソ連、南はアメリカの管理下に置かれることになったのである。



この分断の背景には、1943年の「カイロ宣言」があったとパクくん氏は指摘する。宣言には「適切な方法で朝鮮を自由独立させる」という一文があったが、この「“適切な方法”という一言がすべてを狂わせました」と氏は語る。結局、1945年のモスクワ三国外相会議で、朝鮮半島は5年間の「信託統治」下に置かれることが決定。この決定を巡り、朝鮮内部は賛成派と反対派に分裂し、対立が激化した。



米ソの対立から共同委員会が決裂すると、問題は国連に持ち込まれた。国連は南北統一総選挙を提案したが、ソ連がこれを拒否。結果として南側単独での選挙が強行され、1948年に南に「大韓民国」が、北に「朝鮮民主主義人民共和国」が樹立され、分断は決定的となった。この対立が、1950年に勃発する朝鮮戦争へとつながっていく。



戦争は3年後、休戦協定によって「終わる」のではなく「止まった」だけだった。戦後、韓国が「漢江の奇跡」と呼ばれる急激な経済成長を遂げたのに対し、北朝鮮は当初こそ韓国より豊かだったものの、主体思想に基づく鎖国と独裁、そしてソ連崩壊による支援の断絶により、困窮の道を歩むこととなる。



パクくん氏は、この分断の物語は「ただの過去の話ではありません。僕らが今生きている現在の縮図かもしれません」と締めくくる。大国の力学に翻弄された半島の歴史は、経済や情報が新たな戦場となった現代社会を生きる我々にとっても、決して他人事ではないと問いかけている。