麻薬王エルメンチョの死は「泥沼化の始まり」だった。銀価格に波及するメキシコの混乱とは

YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が「【メキシコ】エルメンチョ死亡で麻薬カルテルの今後の動向！世界経済への影響！」を公開した。動画では、メキシコの麻薬組織「ハリスコ新世代カルテル（CJNG）」のリーダー死亡のニュースを取り上げ、現地の治安悪化が世界最大の生産量を誇る「銀」の供給危機を招く可能性について解説している。



動画によると、2月22日、CJNGのリーダーであるネメシオ・オセゲラ容疑者、通称「エルメンチョ」がメキシコ軍の作戦により死亡した。これを受け、西部ハリスコ州を中心に報復とみられる攻撃や道路封鎖が多発し、国家警備隊員25人以上が死亡する事態となっている。モハP氏は、CJNGが軍事ドローンや地雷など軍隊に近い装備を有していることから、現地の情勢について「かなり内戦に近いような状況だと言っていい」と表現した。



また、CJNGは小さな組織の集合体である「フランチャイズのような運営」形態をとっており、カリスマ的なリーダーの死によって組織が分裂し、内部抗争や対立組織とのナワバリ争いが泥沼化する可能性が指摘されている。メキシコ軍には、各地で勃発する争いに同時に対処する能力はないとの見方も示された。



この混乱は単なる治安問題にとどまらず、世界経済にも波及するリスクがあるという。メキシコは世界の銀生産の4分の1を占める世界最大の生産国である。モハP氏は、過去にもカナダの鉱山会社の従業員が拉致される事件があったことに触れ、治安悪化により銀の生産や物流が滞れば、「世界中で銀が足りないという事態に発展する可能性がある」と解説した。道路封鎖による空路輸送への切り替えや保険料の上昇といったコスト増も、銀価格高騰の要因になり得る。



動画の終盤でモハP氏は、メキシコの汚職問題の根深さにも言及し、この問題とは長く付き合っていくことになると述べた。銀価格への影響については「覚えておいたほうがいい」と結び、リーダーの死が市場に与える長期的なリスクを強調している。