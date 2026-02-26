この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

知っておきたい「パンダ不在」の裏側とは？新たなパンダが日本に来ない本当の理由と外交の現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が、YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で「中国に返還でパンダ産業が危機！観光経済に大ダメージに与えた『パンダ外交』の全貌」と題した動画を公開した。上野動物園のパンダ返還をきっかけに、新たなパンダが日本に来ない背景にある外交事情と、特定の政治家の影響力について解説している。



下矢氏はまず、2024年1月に上野動物園のパンダが中国へ返還されたことに言及。「これまでは返しても新しいレンタルパンダが来たが、今回は代わりが来ない」と述べ、日本におけるパンダ減少の現状を指摘した。パンダが初めて日本に来たのは1972年の日中共同声明の際だが、現在は完全なレンタル契約であり、年間約1億円のレンタル料が発生しているという。



動画では、中国がフランスやスペイン、オーストラリアなど外交関係を強化したい国には積極的にパンダを貸し出している一方、日本には新たな貸し出しが行われていない現状を紹介。その背景として、下矢氏は和歌山県のアドベンチャーワールドにパンダが多く存在していた事実に触れ、「自民党の二階俊博元幹事長の政治力」が関係していたという説を展開した。二階氏は日中友好議員連盟の元会長であり、中国との太いパイプを持っていたが、氏の影響力が低下すると共に和歌山のパンダも減少していったと分析。「二階さんのパワーがなくなってから、新しいパンダが来なくなるのが常態化している」と語った。



また、パンダがもたらす経済効果についても解説。1972年の初来日時には上野動物園の来園者数が倍増した実績や、和歌山県でパンダが減少した際に宿泊者数が月間1万人以上減少したデータを提示し、パンダ不在が地域経済に与える影響の大きさを強調した。



下矢氏は「パンダは政治的な道具になっている」と結論付け、可愛らしい姿の裏にあるシビアな外交と経済の現実を浮き彫りにした。



