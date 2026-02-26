中村麻美がプロデュースするブランド「ánuans（アニュアンス）」初のブランドムック『ánuans Special Bag Book』（宝島社）が4月6日（月）に発売される。

【画像】高級感あるレザー調バッグが付属のムック『ánuans Special Bag Book』

『ánuans Special Bag Book』に付属するスペシャルアイテムは、高級感溢れるレザー調ボストンショルダーバッグ。アニュアンスらしい洗練された雰囲気と品が印象的な、使いやすいショルダーバッグとなっている。

誌面では中村麻美初となるルームツアーを敢行。本人による新作アイテム紹介や、スペシャルアイテムのバッグを使ったコーディネートも掲載される。

■プロフィール中村麻美（なかむらあさみ）埼玉県出身。Instagramフォロワー数36万人超（2026年2月現在）。商社勤務を経てアパレルの世界へ飛び込み、2021年にアパレルブランド「ánuans（アニュアンス）」をローンチ。現在はクリエイティブディレクターとして、商品企画からブランディングまで幅広く手がけ、働く女性から圧倒的な支持を得ている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）