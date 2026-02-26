【拡大画像へ】

竹書房は、エッセイマンガ「日本人傭兵の危険でおかしい戦場暮らし 誰も語らない戦争の闇編」（漫画：にしかわたく氏、協力：高部正樹氏）を2月26日に発売した。価格は1,430円。

「日本人傭兵の危険でおかしい戦場暮らし」は、「本当にあった愉快な話」にて連載中のエッセイマンガ。アフガニスタン、ミャンマー、ボスニア・ヘルツェゴヴィナといくつもの戦場を20年間に渡り経験してきた元傭兵の高部正樹氏が実際に体験した戦場での話をマンガ化している。

第4弾となる「日本人傭兵の危険でおかしい戦場暮らし 誰も語らない戦争の闇編」では、誰も語らなかった戦争の闇の部分、拷問やドローン兵器、地雷、麻薬などについても描かれている。

また、「『日本人傭兵の危険おかしい戦場暮らし 誰も語らない戦争の闇編』出版記念 高部正樹トークライブ&サイン会」も3月3日に梅田Lateralにて開催される。

「日本人傭兵の危険でおかしい戦場暮らし 誰も語らない戦争の闇編」

発売日：2月26日

価格：1,430円

判型：A5判

【みどころ】

傭兵と聞くと「ランボー」のようなイメージが浮かぶが、そんなにカッコいいものではない。

傭兵だって人間なのだから、食事をしたり排泄したり、悪戯したり…。

そんな映画や小説では描かれない、傭兵のリアルな日常や本物の戦場について描かれている。

【第六の戦闘】戦場は人を狂わせる！？ 戦地で水を確保する方法

【第九の戦闘】歴戦の兵士でも口を割る!! 恐怖の拷問方法

【第十の戦闘】戦場で仲間の信頼を得るために！「半歩前へ」-1

【第十の戦闘】戦場で仲間の信頼を得るために！「半歩前へ」-2

【第十一の戦闘】新時代の戦争をけん引する!! 戦場のドローン-1

【第十一の戦闘】新時代の戦争をけん引する!! 戦場のドローン-2

【第十九の戦闘】なによりも恐ろしい兵器!! 心と身体を破壊する地雷(1)-1

【第十九の戦闘】なによりも恐ろしい兵器!! 心と身体を破壊する地雷(1)-2

イベント「『日本人傭兵の危険おかしい戦場暮らし 誰も語らない戦争の闇編』出版記念 高部正樹トークライブ&サイン会」情報

誰も語らなかった戦争の闇の部分、拷問やドローン兵器、地雷、麻薬などについても描いた書籍「日本人傭兵の危険おかしい戦場暮らし 誰も語らない戦争の闇編」刊行記念イベントが梅田ラテラルで開催される。本イベントでは、アフガニスタン、ミャンマー、ボスニア・ヘルツェゴヴィナといくつもの戦場を20年間に渡り経験してきた傭兵の高部正樹氏の生の話が聞ける。

開催場所：梅田Lateral（大阪府大阪市北区堂山町10-11 H&Iビル 2F）

開催期間：3月3日(火)18時30分会場 19時開始

入場方法：前売 2,000円/ 当日 2,500円、配信：2,000円

※チケット購入方法は公式サイトで確認できる。

