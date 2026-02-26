マイクロソフト（Microsoft、MS）創業者のビル・ゲイツ氏が、過去にロシア人女性らと不倫関係にあった事実を認め、性犯罪者の故ジェフリー・エプスタイン氏と交流したことについて「大きな誤りだった」と明らかにした。

米日刊紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）によると、ゲイツ氏は24日（現地時間）、「ビル＆メリンダ・ゲイツ財団」の職員らとのタウンホールミーティングで、エプスタイン氏に関連する疑惑を釈明し、過去に2度の不倫があったと認めた。

ゲイツ氏は「（トランプゲームの一種である）ブリッジ競技で出会ったロシア人ブリッジ選手と、事業活動を通じて知り合ったロシア人核物理学者と、それぞれ関係を持った」と明らかにした。ただ、この2人はエプスタイン氏による性的搾取犯罪の被害者とは無関係であり、自身はエプスタイン氏の犯罪行為を知らなかったと主張した。

WSJは、エプスタイン氏がゲイツ氏の不倫の事実を口実に脅迫を試みたと伝えた。エプスタイン氏は2013年、ゲイツ氏の不倫相手だったブリッジ選手のミラ・アントノワ氏に学費を支援した後、2017年にゲイツ氏に対して該当費用の償還を要求したと伝えられている。ロシア人核物理学者はゲイツ氏の会社の元職員とされているが、在職中に関係が始まったかどうかは確認されていない。

ゲイツ氏はタウンホールミーティングで「私は不適切なことはしておらず、不適切な場面も見ていない」とし、「被害者たちやエプスタイン氏の周辺にいた女性たちと時間を過ごしたことはない」と述べた。いわゆる「エプスタイン文書」に含まれた写真についても「会議の直後、エプスタイン氏の随行秘書らと一緒に撮った写真にすぎない」と釈明した。

ゲイツ氏は2011年に初めてエプスタイン氏に会ったと明らかにした。これはエプスタイン氏が2008年に未成年者売春勧誘の罪で有罪判決を受けた後だ。ゲイツ氏は、エプスタイン氏が「18カ月案件」に関与していた事実は知っていたが、具体的な背景は確認していなかったと説明した。

また、元妻のメリンダ・ゲイツ氏が2013年にエプスタイン氏との交流に懸念を示したにもかかわらず、2014年にドイツ、フランス、ニューヨークなどへプライベートジェットに乗って同行したと認めた。ただし、エプスタイン氏と共に宿泊したり、彼の個人所有の島を訪問したりしたことはないと線を引いた。

ゲイツ氏は「エプスタイン氏と時間を過ごしたことは大きな誤りだった」とし、「彼との交流が彼の評判を洗浄する手助けをしていた点に気づきつつある」と述べた。続いて「私の過ちによって、この件に巻き込まれたすべての人々にお詫びする」とし、「これは財団の価値と完全に相反することだ」と付け加えた。

最近追加で公開された「エプスタイン文書」には、ゲイツ氏がロシア人女性らと関係を持って性病に感染し、これをメリンダ氏に隠そうとしたという疑惑も記されているという。