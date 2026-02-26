Photo: はらいさん

Samsung（サムスン）が発表した最新フラッグシップモデルことGalaxy S26 Ultraには、まったく新しいプライバシー保護機能が搭載されました。モバイル業界世界初の「プライバシーディスプレイ」と呼ばれる、画面の覗き見を防止する機能です。

実際にプライバシーディスプレイのデモを試すことができたのですが、少し触れただけでも十分実用的であると感じました。

画面の一部分だけ「覗き見ブロック」できる

プライバシーディスプレイをオンにしている間は、横からの覗き見を気にする必要がほぼなくなります。

貼るタイプの覗き見防止フィルムと異なり、プライバシーディスプレイは画面を見づらくさせるタイミングやシーンを細かくカスタマイズできるのが特徴です。

Video: はらいさん

たとえば、プライバシーディスプレイをオンにする対象のアプリとして、『LINE』を設定しておくとします。仮に『LINE』からメッセージが届いたとしても、その通知ポップアップは斜めまたは横から見たときには"黒いウィンドウ"として表示されるため、相手に内容を覗き見されるリスクが激減するというわけです。

スマートフォンをカーナビとして使用する場合、角度によっては届いた通知が同乗者に丸見えになる可能性も考えられますが、プライバシーディスプレイはそういった場面でも活躍が期待できます。

手品のタネは2種類のピクセル

Photo: はらいさん Photo: はらいさん Photo: はらいさん Photo: はらいさん Photo: はらいさん

Samsungによると、プライバシーディスプレイが使えるGalaxy S26 Ultraのディスプレイには通常の"光を広く拡散するピクセル"に加えて、"ほぼ正面にしか光を飛ばさないピクセル"が均等に配置されているとのこと。

プライバシーを保護したいエリアはこの"正面だけピクセル"のみで表示することで、視野角がおよそ90°（上下左右それぞれ45°程度）まで制限されます。

仕組みを聞いたらなるほど！ってなりますが、何度見ても不思議な感覚でした。

Photo: はらいさん

左側がプライバシーディスプレイがオフの状態で、右側がプライバシーディスプレイがオンの状態です。

プライバシーディスプレイがオンのときは、正面から見たときに画面がやや暗くなり、白っぽいフィルターのようなものが若干かかっているような印象を受けました。ディスプレイの鮮やかさがわずかにダウンしてる？といった感じです。

ただ視認性に影響が出るものではなかったため、気になるものではないかなと。

パスワードの入力画面や動画鑑賞時に役立ちそう

Video: はらいさん

こちら斜めから撮影した映像なので、画面をスワイプした直後に画面が消えたように見えますが、プライバシーディスプレイをオンにする条件としてPIN、パターン、パスワードを選択していたため、斜めからは画面が見えなくなったというわけです。

端末のロック解除は指紋認証や顔認証が使えますが、数字のパスワードなどを入力する際に安心ですね。また、ウェブ上で何かしらのアカウントのパスワードを入力するときなどにも重宝しそうです。

Video: はらいさん

プライバシーディスプレイがオンの状態では、おおよそ45度くらいから画面に映っている内容を把握するのが困難になります。電車やバスで隣に人が座っていたとしても、周りの視線を気にすることなく映画やドラマ、SNSに集中できそうです。