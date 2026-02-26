Appleは今年後半に、新型スマートフォン『iPhone 18 Pro』を発表する予定だ。この新モデルで期待されている新たな機能を、複数メディアからの報告をもとにまとめてみた。

■デザインは小改良

『iPhone 18 Pro』のデザインは、基本的には現行の『iPhone 17 Pro』と変わらないようだ。一方で、『iPhone Air』のような劇的な変化こそないものの、背面のツートンカラーが廃止され、よりシームレスな外観になるという声もあるようだ。

画面上部のピル型のノッチこと「Dynamic Island」は、サイズが小型化すると報じられており、小さい変化ながら視覚的なインパクトは大きそうだ。現行機種の「Dynamic Island」にはフロントカメラや顔認証機能「Face ID」に使用する「TrueDepth」カメラが配置されているが、『iPhone 18 Pro』ではFace IDの一部の部品が本体前面、画面の下側へと移動するという予想もある。

『iPhone 18 Pro』では、新色の登場も予測されている。中国SNS・Weiboへの報告によれば、新色としてブラウン、パープル、バーガンディ（※ごく暗い紫みの赤）の3色が検討されているという。『iPhone 17 Pro』でコズミックオレンジが登場したことを考えると、ビビッドなカラーになる可能性も十分にありそうだ。

■搭載チップは刷新、衛星経由の5Gネットワーク対応も？

続いては内部的な変更について見ていこう。『iPhone 18 Pro』では、台湾TSMCの2nmプロセスで製造される「A20 Pro」チップが搭載されると言われている。現行の「A19 Pro」チップと比較して性能と電力効率が向上するとのことで、性能面よりも省電力化に重きを置いたアップデートになりそうだ。

モデムチップにはAppleが独自開発した「C2」が搭載され、通信速度と電力効率の向上が期待される。『iPhone 18 Pro』は来年にも「衛星経由の5Gネットワーク」に対応し、衛星通信での高速インターネットが利用可能になると言われている。

ところで、前段でデザインが大きく変わらないと言ったが、より大きなバッテリーを搭載するために、本体が分厚くなり、重量が増加する可能性はある（とはいえ、これまでの変化を考えると数mm程度の差になるだろう）。『iPhone 18 Pro Max』のバッテリー容量は5100～5200mAhで、『iPhone 17 Pro Max』の5,088mAh（Apple公表値）よりも大きくなると言われている。

■カメラのイメージセンサー変更は大幅強化となるか

『iPhone 18 Pro』は、カメラユニットにSamsung製の新型イメージセンサーを搭載すると噂されている。これが実現した場合、カメラの応答性の向上やノイズ低減、ダイナミックレンジの拡大が期待される。現行機種では主にソニー製のイメージセンサーが使用されているが、変更される場合はiPhoneで撮った写真の写りが大きく変わる可能性も考えられる。

また背面のメインカメラに、可変絞り機構が搭載されるという予想も。この機構が搭載されると、レンズに入る光の量を調整することで、「ボケ」とも呼ばれる被写界深度をより細かく制御できるようになる。現状の「ポートレート」モードで利用できる被写界深度は、あくまでもLiDARスキャナなどを利用して擬似的に再現しているエフェクトなので、“本物のボケ”が撮れるのであればかなり魅力的だ。

本体側面のカメラコントロールボタンからは、静電量量センサーが廃止され、圧力センサーのみに簡素化されるという声も。これにより、コストの削減が期待される……が、恐らく昨今の物価高や為替の状況を考えると、iPhoneの国内販売価格は、「上がることこそあれど、下がることはない」と見ていいだろう。

これらの事前情報をまとめると、『iPhone Air』のようなインパクトはなく、『iPhone 18 Pro』は『iPhone 17 Pro』のマイナーアップデートという扱いになりそうだ。一方で、「Dynamic Island」の位置やカメラセンサーなど、ユーザー目線では「大きな変化」と言える変更も多い。個人的には、カメラの可変絞り機構でより高品質な動画が撮影できることに期待したいものだ。

（文＝塚本直樹）