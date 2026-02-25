高須幹弥「顔合わせ0円が普通になっている」パパ活市場のデフレ化に言及
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
美容外科医の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【大人の関係】パパ活の相場がデフレ化している件について【ダンピング】」と題した動画を公開。日本全体がインフレ傾向にある中で、パパ活市場においてのみ深刻なデフレ（価格下落）が進行している現状について、独自の分析を展開した。
動画内で高須氏は、自身の経験ではなく周囲からの情報や想像に基づく話であると前置きした上で、かつてのパパ活市場は「20代の若くて美しい女性」と「富裕層の男性」の間で行われる売り手市場だったと説明。しかし現在は、売り手となる女性側の年齢層や属性が多種多様化し、供給過多の状態にあると指摘した。さらに、買い手となる男性側も富裕層だけでなく一般的な会社員や学生などが参入しており、アプリやSNSを通じた個人間交渉が容易になったことで、歯止めの利かない「値下げ合戦」が起きていると解説した。
また、高須氏は風俗店との構造的な違いにも言及。「店舗は運営コストがかかるため一定の価格が維持されるが、個人間のパパ活にはそれがない」とし、これが底なしの価格競争（ダンピング）を招いている要因だと分析した。かつては一般的だった「顔合わせだけで数千円」という相場も崩壊し、現在は「顔合わせ0円」が常態化しているという。
動画の最後で高須氏は、パパ活が本質的には売春という違法行為である点に触れつつ、「個人交渉が普及したことで価格競争が激化し、昔のように稼げなくなっているのが現実だ」と結論づけた。
動画の最後で高須氏は、パパ活が本質的には売春という違法行為である点に触れつつ、「個人交渉が普及したことで価格競争が激化し、昔のように稼げなくなっているのが現実だ」と結論づけた。
