2Ëü±ßÂæ¤Ç¡¢²»¤È¸÷¤È¥¢¡¼¥È¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡£AIÅëºÜ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖAerial X¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤Î¤¯¤»¡¢ÄÌÃÎ¤À¤±¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬À¸³è¤Ë¿»Æ©¤¹¤ë¤Û¤É¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤³ä¤ê¹þ¤ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¡ÖAerial X¡×¤Ï²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²»³Ú¤òÎ®¤·¡¢¥¢¡¼¥È¤ò±Ç¤·¡¢¶õ´Ö¤ò¾È¤é¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤ì¤ÐÀÅ¤«¤ËÐÊ¤àAIÅëºÜ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½¸Ãæ¤òË¸¤²¤Ë¤¯¤¤¡¢°ú¤»»¤ÎÀß·×
¡ÖAerial X¡×¤Ë¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ë²»³Ú²òÀÏ¤ä¥¢¡¼¥ÈÀ¸À®¡¢¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¢¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÆÃÍ¤Î¤ª¤»¤Ã¤«¤¤´¶¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆÄÌÃÎµ¡Ç½¤ä²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òºÜ¤»¤Ê¤¤¡Ö°ú¤»»¡×¤ÎÀß·×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºî¶ÈÃæ¤ËÄÌÃÎ¤Ç½¸Ãæ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤À¤±´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤¬¤³¤ÎAI¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤ò»ë³Ð¤Ç¤¿¤Î¤·¤à¡¢AI¤Î¥¢¡¼¥ÈÀ¸À®
¤³¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¤òAI¤¬²òÀÏ¤·¤Æ²Î»ì»úËë¤òÀ¸À®¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤¢¤ï¤»¤Æ12¼ïÎà¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¤ò±Ç¤·½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¶Ê¤Î¥à¡¼¥É¤ò»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤ä¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç±Ç¤¹¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥àµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌÜ¤Ç¤â²»³Ú¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¿·Á¯¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
Éô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÀ°¤¨¤ë¡¢Ìó1600Ëü¿§¤Î¥é¥¤¥È
ÇØÌÌ¤Î¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¤Ï¡¢Ìó1600Ëü¿§¤Ç¥·¡¼¥ó¤òÍ¥¤·¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¤ÈÏ¢Æ°¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢Éô²°Á´ÂÎ¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤Ë¡£ÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥à¡¼¥É¥«¥é¡¼¤Ë¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¤Ë¡Ä¤È¡¢1Æü¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖAerial X¡×¤Ï¡¢Â¿µ¡Ç½¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿1Âæ¡£¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¹â¤µ¤ò¶¥¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤«¡×¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½Åª¤Ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤È¤·¤Æ¤Î´é¡£¤³¤Î2¤Ä¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ÖAerial X¡×¤¬1Âæ¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤ªÉô²°¤¬¾¯¤·¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ç¥¹¥¯¤äÃª¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤Ê¤¸¤ß¶ñ¹ç¤Ê¤ó¤«¤ò¡¢¤¼¤Ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
>>²»¤ò²òÀÏ¤·¤Æ»ë³ÐÂÎ¸³¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë¡¢AIÅëºÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡£
Image: ainone LLC
Source: machi-ya