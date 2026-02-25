º£Ìë¤Î¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£Ê¸ºÚ¤¬Ã¯¤«¤òËÜµ¤¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤éµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤Ï2Ç¯Á°¡Ä¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¡ä
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ç¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¿ùºé²Ö¼ç±é¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¤è¤ë10¡§00¡Á¡Ë¡£Âè6ÏÃ¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¹¥¤¤Ê¿Í¡×¤¬2·î25Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¸ºÚ¤¬¡Ö¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¦¤Î¤Ï·ù¤À¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ä
ËÜºî¤Ï¡¢¼ç±é¡¦¿ùºé²Ö¡¢´ÆÆÄ¡¿µÓËÜ¡¦º£ÀôÎÏºÈ¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÂ£¤ë¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¿ùºé²Ö¤¬±é¤¸¤ëÅÚÅÄÊ¸ºÚ¡Ê¤Ä¤Á¤À¤¢¤ä¤Ê¡¦27ºÐ¡Ë¤Ï¡¢2ºý¤Î¾®Àâ¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢3ºýÌÜ¤òÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼¹É®Ãæ¤Î¾®Àâ²È¡£ÉáÃÊ¤Ï¸ÅÃå²°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Îø¿Í¤âÃçÎÉ¤·¤ÎÍ§Ã£¤â¤¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ï¹¬¤»¤Ê¤Î¤À¤±¤ì¤É¡£Îø°¦ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤« ¡Ö¤¤Á¤ó¤È¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤òÈò¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀá¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï²áµî¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎø°¦ÂÎ¸³¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
´Ö°ã¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¿¿·õ¤ËÀ¸¤¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÚÅÄÊ¸ºÚ¤ò¤á¤°¤ëÉáÃÊÃå¤ÎÎø¤ÎÊª¸ì¡£
Ê¸ºÚ¤Î¸½ºß¤ÎÈà»á¡¦º´Çì¤æ¤¤ªÌò¤òÀ®ÅÄÎ¿¡¢Ê¸ºÚ¤ËÊÒ»×¤¤¤¹¤ëÉå¤ì±ï¤ÎÀèÇÚ¡¦ÁáÀ¥¾®ÂÀÏºÌò¤ò²¬»³Å·²»¡¢¾®Àâ²È¤ÎÀèÇÚ¡¦»³ÅÄÀþÌò¤òÆâËÙÂÀÏº¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µ¡¦Èà»á¡¢¼Æºé½¨Ìò¤òÁÒÍªµ®¤¬±é¤¸¤ë¡£
¼çÂê²Î¤Ï¾öÌîºÌ²Ã¡¢Ê¡ÉÙÍ¥¼ù¤Ë¤è¤ë2¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥ÉHomecomings ¤Î¡Øknit¡Ù¡£
¡ãÁ°²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Âç³Ø3Ç¯»þ¡£Åö»þ¤ÎÊ¸ºÚ¤Ï¤Þ¤ÀÉâµ¤¤Ê¤É¤â¤»¤º¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢Í§Ã£¤Î¿¿¼ù¡Ê»ÖÅÄºÌÎÉ¤µ¤ó¡Ë¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤Îø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¡Öº£¤¹¤°ÊÌ¤ì¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÄÑÉð¡Ê¤Ä¤¯¤À¡¦¤¿¤±¤·¡Ë¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤µ¤ó¡Ë¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤ëÊ¸ºÚ¡£
ÄÑ¤ÏÊ¸ºÚ¤¬¾®Àâ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÅÙ¡¢ÊÖ»ö¤òÊÝÎ±¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â±Ç²è¥Ç¡¼¥È¤ä¤ªÃã¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢À²¤ì¤ÆÆó¿Í¤Ï¤Ä¤¤¢¤¦¤³¤È¤Ë¡£
Æ°Êª±à¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢Ê¸ºÚ¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÄÑ¤Ï¹¬¤»¤¹¤®¤Æµã¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Ê¸ºÚ¤Ï¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤ËÄÑ¤¬ÉÑÈË¤Ë¤¹¤ë¤¢¤¯¤Ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù
¡ãÂè6ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÈþÍÆ¼¼¤ÇÎø¿Í¤Î¤æ¤¤ª¤ËÈ±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Ê¸ºÚ¡£
µ¢¤êºÝ¡¢Å¹Á°¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÆÍ¤Åö¤¿¤ê¤Ë¤¢¤ë·úÊª¤Î¿§¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦Â¾°¦¤Î¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£
¿ôÆü¸å¡¢Ê¸ºÚ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç»³ÅÄÀþ¡ÊÆâËÙÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê¸ºÚ¤Ï¡¢ÀÎ¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½Å¤á¤ÎÄ¹Ê¸¥á¡¼¥ë¤ò»³ÅÄ¤Ë¸«¤»¤ë¡£
¤½¤ÎÁê¼ê¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÅÄÃ¼Î¼²ð¡Ê¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¡Ë¡£Ê¸ºÚ¤¬¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í¤òËÜµ¤¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤éµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤À¡£
2Ç¯Á°¡¢¾®ÂÀÏº¤ÎÀÅ»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Ê¸ºÚ¤ÏÎ¼²ð¤Î²È¤òË¬¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£