¡Ú¤Õ¤Ä¤Ä¤«¤Ê°½÷¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Û¶â²È¡¢Íõ²È¡¢¸¼²È¤Î3¿÷½÷¤Î¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¸ø³«¡ª
ÂçµÕÅ¾¸åµÜ¤È¤ê¤«¤¨ÅÁ¡Ø¤Õ¤Ä¤Ä¤«¤Ê°½÷¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬ ¡Á¿÷µÜÄ³ÁÍ¤È¤ê¤«¤¨ÅÁ¡Á¡Ù¡£¶â²È¡¢Íõ²È¡¢¸¼²È¤Î£³¿÷½÷¤Ç¤¢¤ë¡¢¶âÀ¶²Â¡¦ÍõË§½Õ¡¦¸¼²Î¿á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¶âÀ¶²Â¡¦ÍõË§½Õ¡¦¸¼²Î¿á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
¡Ø°ì¿×¼Ò¥Î¥Ù¥ë¥¹¡Ù¤Ë¤Æ¾®Àâ¤¬´©¹ÔÃæ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯ZERO-SUM¡Ù¤Ë¤Æ¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬Ï¢ºÜÃæ¤Î¡Ø¤Õ¤Ä¤Ä¤«¤Ê°½÷¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Á¿÷µÜÄ³ÁÍ¤È¤ê¤«¤¨ÅÁ¡Á¡Ù¡Ê¾®Àâ¡§ÃæÂ¼ñ¥´õ¡¿¥¤¥é¥¹¥È¡§¤æ¤ºÈ¡¿¥³¥ß¥Ã¥¯¡§ÈøÍÓ±Ñ¡Ë¡£¾®Àâ¤Ç¤Ï¡Ö¥·¡¼¥â¥¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤Ö2023 ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ¡×¥é¥Î¥ÙÉôÌç¾Þ¼õ¾Þ¡¢¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÖÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2023¡×½÷À¸þ¤±¥é¥Î¥Ù ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡£¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¬¥Ç¥ß¡¼¾Þ2023 ºîÉÊ¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È½õ±é½÷Í¥¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡×¼ë ·Å·î¡¢¡Ö³ÚÅ·KoboÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¢¥ï¡¼¥É2024¡¿º£ÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤¡ªÃíÌÜ¥³¥ß¥Ã¥¯ÉôÌç¡×¤È¾®Àâ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¶¦¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Õ¤Ä¤Ä¤«¤Ê°½÷¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬ ~¿÷µÜÄ³ÁÍ¤È¤ê¤«¤¨ÅÁ~¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯£··î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡£²«ÎèÎÖÌò¤òÀÐ¸«ÉñºÚ¹á¡¢¼ë·Å·îÌò¤òÀî°æÅÄ²Æ³¤¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¶â²È¡¢Íõ²È¡¢¸¼²È¤Î3¿÷½÷¤Ç¤¢¤ë¡¢¶âÀ¶²Â¡Ê¤¤ó ¤»¤¤¤«¡Ë¡¦ÍõË§½Õ¡Ê¤é¤ó ¤Û¤¦¤·¤å¤ó¡Ë¡¦¸¼²Î¿á¡Ê¤²¤ó ¤«¤¹¤¤¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸Ø¤ê¹â¤¯·é¤¤À³Ê¤Î¶â²È¤Î¿÷½÷¡¦À¶²Â¡¢¾®ÊÁ¤Ç°¦¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦Íõ²È¤Î¿÷½÷¡¦Ë§½Õ¡¢²ÉÌÛ¤ÇÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ò¸«¤»¤ë¿÷½÷¡¦²Î¿á¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ËÜ¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ëµÆÃÓ°¦¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¡£¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤òºÌ¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤ò¡£
¡ÊC¡Ë ÃæÂ¼ñ¥´õ¡¦°ì¿×¼Ò¡¿¡Ö¤Õ¤Ä¤Ä¤«¤Ê°½÷¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ä¡ä¡ä¶âÀ¶²Â¡¦ÍõË§½Õ¡¦¸¼²Î¿á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
¡Ø°ì¿×¼Ò¥Î¥Ù¥ë¥¹¡Ù¤Ë¤Æ¾®Àâ¤¬´©¹ÔÃæ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯ZERO-SUM¡Ù¤Ë¤Æ¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬Ï¢ºÜÃæ¤Î¡Ø¤Õ¤Ä¤Ä¤«¤Ê°½÷¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Á¿÷µÜÄ³ÁÍ¤È¤ê¤«¤¨ÅÁ¡Á¡Ù¡Ê¾®Àâ¡§ÃæÂ¼ñ¥´õ¡¿¥¤¥é¥¹¥È¡§¤æ¤ºÈ¡¿¥³¥ß¥Ã¥¯¡§ÈøÍÓ±Ñ¡Ë¡£¾®Àâ¤Ç¤Ï¡Ö¥·¡¼¥â¥¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤Ö2023 ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ¡×¥é¥Î¥ÙÉôÌç¾Þ¼õ¾Þ¡¢¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÖÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2023¡×½÷À¸þ¤±¥é¥Î¥Ù ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡£¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¬¥Ç¥ß¡¼¾Þ2023 ºîÉÊ¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È½õ±é½÷Í¥¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡×¼ë ·Å·î¡¢¡Ö³ÚÅ·KoboÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¢¥ï¡¼¥É2024¡¿º£ÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤¡ªÃíÌÜ¥³¥ß¥Ã¥¯ÉôÌç¡×¤È¾®Àâ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¶¦¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¶â²È¡¢Íõ²È¡¢¸¼²È¤Î3¿÷½÷¤Ç¤¢¤ë¡¢¶âÀ¶²Â¡Ê¤¤ó ¤»¤¤¤«¡Ë¡¦ÍõË§½Õ¡Ê¤é¤ó ¤Û¤¦¤·¤å¤ó¡Ë¡¦¸¼²Î¿á¡Ê¤²¤ó ¤«¤¹¤¤¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸Ø¤ê¹â¤¯·é¤¤À³Ê¤Î¶â²È¤Î¿÷½÷¡¦À¶²Â¡¢¾®ÊÁ¤Ç°¦¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦Íõ²È¤Î¿÷½÷¡¦Ë§½Õ¡¢²ÉÌÛ¤ÇÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ò¸«¤»¤ë¿÷½÷¡¦²Î¿á¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ËÜ¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ëµÆÃÓ°¦¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¡£¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤òºÌ¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤ò¡£
¡ÊC¡Ë ÃæÂ¼ñ¥´õ¡¦°ì¿×¼Ò¡¿¡Ö¤Õ¤Ä¤Ä¤«¤Ê°½÷¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ