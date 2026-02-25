¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛLenovo¤ÎAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖLegion Tab¡×¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¡£¥²ー¥à¤Ë¤â²÷Å¬¤Ê8.8·¿¥ï¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ
¡ÚLenovo Legion Tab¡Û ²áµî²Á³Ê¡§75,800±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§64,780±ß
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢Lenovo¤ÎAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖLegion Tab¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï²áµî²Á³Ê¤«¤éÌó15%¥ª¥Õ¤Î64,780±ß
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Android 14¤òºÎÍÑ¤·¡¢²òÁüÅÙ2,560¡ß1,600¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë8.8·¿¥ï¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡£165Hz¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÃÙ±ä¤Î¤Ê¤¤¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹É½¼¨¤Ç²÷Å¬¤Ë¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£