ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¹¹ð·ÑÂ³¡Äºòµ¨¤ÏCM¥Ý¡¼¥º¤¬¥É·³¤Ë¿»Æ©¡¡¿·CM¤Ï¡Ö±¿Ì¿¤Ê¤ó¤Æ¼«Ê¬¤ÇÊÑ¤¨¤ë¡×
3·î5Æü¤«¤é¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¥Ð¥¹¤âÅÐ¾ì¡¢ÅÔÆâ¤«¤éÂçºå¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç½ä¤ë
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³¡¼¥»¡¼¤Ï25Æü¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡×¤ÎÈþÍÆ±Õ¡Ö¥ê¥Ý¥½¡¼¥à ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¡¥ê¥Ú¥¢¥»¥é¥à¡×¤Î¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢2026Ç¯¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡27Æü¤«¤é¿·TV-CM¡ÖÌ¤Íè¤òÌóÂ«¤¹¤ë°ìÅ©¡£¡×ÊÓ¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤·¡¢3·î1Æü¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤Ê¹¹ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÁ´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¿·CM¤ÇÂçÃ«¤Ï¶À¤ÎÁ°¤Ç¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¸«¤Ä¤á¡¢¥ê¥Ý¥½¡¼¥àÈþÍÆ±Õ¤òÈ©¤ËÆëÀ÷¤Þ¤»¤Æ¤«¤é¡¢Î¾¼ê¤Ç´é¤òÃ¡¤µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¡£Ì¤Íè¤ò¤½¤Î¼ê¤Ç°ú¤´ó¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¡Ö½àÈ÷¡×¤Î»þ´Ö¡£¶À¤ÎÀè¤ËÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤³¤Á¤é¤ò¿¶¤êÊÖ¤êºÇ¸å¤Ë¸«¤»¤ë¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ï¡¢¡Ö±¿Ì¿¤Ê¤ó¤Æ¼«Ê¬¤ÇÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤È¹ÔÆ°¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¤«¤é¤ß¤Ê¤®¤ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê¼«¿®¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡ÖDECORTE ¡ß ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥í¥ó¥É¥ó¥Ð¥¹¡×¤¬3·î5Æü¡Á29Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£ÅÔÆâ¤«¤éÂçºå¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤ÎÌ¾½ê¤ò½ä¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç³¹¤ÎÉ÷·Ê¤òºÌ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë