wakemake¡ß¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¸ÂÄê¥³¥¹¥áÅÐ¾ì¡ªÂç¿Í²Ä°¦¤¤´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯
´Ú¹ñÈ¯¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥Éwakemake¤«¤é¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥³¥¹¥á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥åー¥È¤Ê¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¤À¤±¤Î¥«¥éー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥¤¥¯¤Þ¤ÇÂ·¤¦ËÉÙ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥àÅ¸³«¤Ç¡¢Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥á¥¤¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹♡Qoo10¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢ZOZOTOWN¡¢Amazon¤Ç¤â½ç¼¡ÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Ùー¥¹¤«¤éÌÜ¸µ¤Þ¤Ç½¼¼ÂÅ¸³«
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥·ー¥à¥ì¥¹¥¦¥§¥¢¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó
²Á³Ê¡§4,050±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£»ÅÍÍ¤Î¥ß¥Ë¥Ö¥é¥·¤È¥ß¥¥·¥ó¥°¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Î¥»¥Ã¥È¡£ÇöÉÕ¤¤ÇÌÓ·ê¤ä¥·¥ß¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤·¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹È©*¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
*¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
#19 ¥Ýー¥»¥ê¥ó¡Ê¥¯¥ê¥¢¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥¢¥¤¥Ü¥êー¡Ë
#21N ¥Ð¥Ë¥é¡ÊÀµÅýÇÉ¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥Ü¥êー¡Ë
#22N ¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¡Ê¼«Á³¤Ê¥½¥Õ¥È¥Ùー¥¸¥å¡Ë
ÍÆÎÌ¡§30mL
¢¨¥á¥¬³ä»þ2,584±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥½¥Õ¥È¥Ö¥éー¥ê¥ó¥°¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È
²Á³Ê¡§3,135±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Þ¥Ã¥È¤«¤é¥°¥ê¥Ã¥¿ー¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¼Á´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£Ì©ÃåÎÏ¤Î¹â¤¤Ê´¼Á¤Ç¼«Á³¤ËÌÜ¸µ¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£
#08 ¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥³ー¥é¥ë¥Ö¥éー¥ê¥ó¥°¡ÊQoo10¸ÂÄêÈ¯Çä¡Ë
#28 ¥¹¥âー¥ー¥Ï¥Ã¥·¥å¥Ö¥éー¥ê¥ó¥°¡ÊQoo10¸ÂÄêÈ¯Çä¡Ë
#29 ¥½¥¤¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥éー¥ê¥ó¥°
ÍÆÎÌ¡§14g
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥½¥Õ¥È¥·¥¢ー¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥ì¥Ã¥È
²Á³Ê¡§3,120±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡¦¥Áー¥¯¡¦¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿ー¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£Á¡ºÙ¤Ê¥°¥ê¥Ã¥¿ー¤È·ì¿§¥«¥éー¤Ç¤¦¤ë¤Ã¤È¤·¤¿ÌÜ¸µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
*¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
ÍÆÎÌ¡§6.4g
¢¨¥á¥¬³ä»þ1,832±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¿·ºî¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¥«¥éーÅÐ¾ì♡¥Áー¥¯¡õÎÞÂÞ¸ÂÄê¿§
¥Áー¥¯¡õ¥ê¥Ã¥×¤Î¸ÂÄê¥«¥éー
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥·¥§¥¤¥¥ó¥°¥Ö¥éー¥Áー¥¯
²Á³Ê¡§1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿åÊ¬¥Ùー¥¹¤Ç´¥Áç¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤éÀ¡¤ó¤ÀÈ¯¿§¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
*¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
#8 ¥á¥ë¥íー¥º¡Ê¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶*¤Î¥Ô¥ó¥¯¡Ë
#9 ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Ô¥ó¥¯¡ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥âー¥ô¥À¥¹¥È¥Ô¥ó¥¯¡Ë
ÍÆÎÌ¡§4.0g
¢¨¥á¥¬³ä»þ1,192±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥¦¥©ー¥¿¥Õ¥ë¥°¥í¥¦¥Æ¥£¥ó¥È
²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿å¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤¤ÉÕ¤±¿´ÃÏ¤Ç¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¤òÄ¹»þ´Ö¥ー¥×¤¹¤ëÆ©¤±´¶¥Æ¥£¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
#14 ¥¿¥Õ¥ì¥Ã¥É¡Ê¥³ー¥é¥ë¥ì¥Ã¥É¡Ë
#15 ¥ì¥Ù¥ë¥Ô¥ó¥¯¡Ê¥¯ー¥ë¥Ô¥ó¥¯¡Ë
ÍÆÎÌ¡§4.6g
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥Ø¥ë¥·ー¥°¥í¥¦¥Ðー¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯
²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¤Ç·ì¿§´¶*¤Î¤¢¤ë¿°¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
*¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
#23 ¥Í¥¯¥¿¥ê¥ó¡Ê¥³ー¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¡Ë¢¨¥Ø¥¢¥Ô¥óÉÕ¤
#24 ¥¹¥êー¥¯¥Ìー¥É¡Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å¡Ë¢¨¥Ø¥¢¥Ô¥óÉÕ¤
#26 ¥ì¥¢¥Ùー¥¸¥å¡ÊÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥éー¡Ë
ÍÆÎÌ¡§3.5g
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥½¥Õ¥È¥Ö¥éー¥ê¥ó¥°¥Ðー¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯
²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Áー¥¯¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¥Ö¥éー¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×¡£¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥ê¥Ã¥×¥Ýー¥ÁÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
*¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
#21 ¥Á¥§¥¤¥¹¡Ê¥³ー¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¡Ë
#22 ¥¹ー¥Æ¥£ー¥Ô¥ó¥¯¡Ê¥ß¥åー¥È¥Ô¥ó¥¯¡Ë
ÍÆÎÌ¡§3.5g
¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡õ¥Äー¥ë¤âÅÐ¾ì
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥¹¥Ñ¥Á¥å¥é¥ï¥¤¥É¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥·
²Á³Ê¡§2,145±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥Ñ¥Á¥å¥é¤È¥Ö¥é¥·¤Îµ¡Ç½¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¥Äー¥ë¡£¸üÅÉ¤ê´¶¤Î¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ò´ÊÃ±¤Ë³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥á¥¤¥¯¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§4,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨Qoo10¥á¥¬³ä¸ÂÄê
¸ÂÄê¥á¥¤¥¯¥Ýー¥Á¤¬ÉÕ¤¯ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
ÆâÍÆ¡§¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥·ー¥à¥ì¥¹¥¦¥§¥¢¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡¿¥ß¥Ë¥Ö¥é¥·¡¿¥ß¥¥·¥ó¥°¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡¿¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥·¥§¥¤¥¥ó¥°¥Ö¥éー¥Áー¥¯¡¿¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥Ø¥ë¥·ー¥°¥í¥¦¥Ðー¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥á¥¤¥¯¥Ýー¥Á¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ë
¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
wakemake¤È¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥¹¥á¤Ï¡¢²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÃíÌÜ¥·¥êー¥º¡£¥Ùー¥¹¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥¤¥¯¤Þ¤ÇÂ·¤¦¤Î¤Ç¡¢Åý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥¯¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¢ö
¸ÂÄê¥«¥éー¤äÆÃÅµÉÕ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¤¯¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó´¶³Ð¤Ç½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹♡