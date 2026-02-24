2月24日、都内で開催された「NARグランプリ2025」の共同記者会見に、最優秀勝利回数調教師賞を受賞した打越勇児調教師が出席。年間190勝を挙げ、シンメデージー（はがくれ大賞典）、エンドレステイル（ネクストスター高知）、グッドヒューマー（黒潮マイルチャンピオンシップ）など重賞7勝をあげた2025年シーズンを振り返り、今後のさらなる飛躍を誓った。

ーー2年連続6回目の受賞です

預けてくださっているオーナーや、支えてくださっている関係者の皆様の期待に応えられてよかったです。

ーー昨年は190勝挙げられました

一つでも多く勝てて良かったです

ーー年間最多勝というのは毎年目標にされていますか？

一つでも多く勝つというのは意識しているので、その中でこういう結果がついてくるのはありがたいです。

エンドレステイルは短い距離の路線で

ーー去年の打越厩舎管理馬の活躍について、所属ジョッキーとの重賞制覇もありました

どんな重賞でも嬉しいですが、実だったり、妹尾くんだったり、瑛太だったり格別な思いはありますね。

ーーエンドレステイルの今後は楽しみですね

まずはネクストスターで短い距離の路線で行きたいと思っています。

ーーその他の管理馬の活躍の中で印象深い馬はいますか？

主戦が乗れない時に、自厩舎の馬で勝てたのは感慨深いです。

ーーグッドヒューマーも12歳になっても頑張っていますね

まだ活躍してくれて素晴らしいです。

ーー2026年の目標をお願いします

一つでも多く勝ちたいということはありますが、田中淳司先生や荒山先生のように大きなところを勝って、いつか自分も世界のレースに出てみたいです。