あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）ウイング館4階第2催会場で現在、「都市伝説展2025 FINAL」が開かれている。

怪談や未確認生物（UMA）、宇宙人、心霊写真など、世の中のあらゆる「都市伝説」を集めた企画展。2023年から2025年にかけて東京・横浜・大阪・長崎で開催され、累計約7万人を動員したという。

会場では、パネルや心霊写真の展示のほか、「口裂け女」「Momoチャレンジ」のオブジェや、「連れ去られた宇宙人」「人面犬」「きさらぎ駅」のフォトスポットを展開。同展の目玉として、SNSやテレビで話題となった特級呪物「覗くと死ぬ鏡」や、持ち主に次々と不幸をもたらすとされる「猫の置物」など、計30点以上の呪物も展示する。

開催時間は11時～19時。入場料は大人＝1,500円、小中学生＝1,000円。3月8日まで。

