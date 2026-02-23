1万円以下で大人女子の本命バッグ探し。編集部が推す、レスポートサックのショルダーバッグ4選。

価格の高騰が止まらない今、ブランドバッグが遠い存在になりつつあります。

確かな品質とデザイン性を備えたブランドバッグを、コスパ良くゲットできたら......。

そんな大人女子にオススメなのが、ニューヨークで誕生した人気のバッグブランド「LeSportsac（レスポートサック）」。

実は、1万円以下で買える実力派のショルダーバッグが充実しているんです......！

近場のお出かけにもサブバッグとしても◎

●BOW MICRO BAG

どんなコーディネートにも合わせやすい王道のブラックカラーのミニショルダーバッグは、ふんわりと立体的なリボンがポイントです。ナイロン素材とオールブラックのカラーで甘すぎず、"大人カワイイ"をさり気なくプラスできるアイテムです。

マイクロサイズのボストン型は、コスメやイヤホンといった小さな小物類の収納に最適。間口が広く出し入れしやすい点も魅力的です。

価格は9020円。

●GH MINI PHONE XBODY

スマートなフォルムに、くしゅっとしたハンドルで甘さをひとさじ効かせたショルダーバッグは、カジュアルスタイルを好む人にぴったり。「ダークチョコレート」という名の通り、なめらかなチョコを彷彿とさせるカラーのチョイスで、柔らかく落ち着きのある印象に。

スマホが綺麗に収まるサイズで、ポケットには小物や貴重品の収納も可能。軽量かつ耐久性にも優れているので、ちょっとしたお出かけに重宝するはず。

価格は9350円。

●【LeSportsac x BEAMS 】MINI CROSSBODY

赤、青、白のカラーを知的なムード漂うチェック柄に落とし込んだ、爽やかなマイクロショルダーバッグ。普段はベーシックカラー中心のコーディネートという人も、差し色として取り入れれば、一気に垢抜けるはず。

横長タイプのボストン型は、荷物の出し入れがしやすく使い勝手バツグン。マチが広く、ポケットは3つも付いていて、見た目以上の収納力も◎。

価格は9350円。

●EVERYDAY BELTBAG

ブランドのロゴテープとバイカラーのベルトで、スポーティーな印象のボディバッグ。統一感のある色使いやあえて主張しすぎないブランドロゴなどから、洗練された印象にも見せてくれます。

スマートフォンに財布、小物類までたっぷり荷物が入る収納力で、普段荷物が多い人も安心です。身軽に快適に過ごしたい、アウトドアや旅行などのシーンでも間違いなく活躍します。

価格は9900円。

絶対的な品質に、フェミニン、カジュアル、スポーティーと多様なスタイルに寄り添うこだわりのデザイン。すべて1万円以下で買えるなんて、コスパが良すぎる......！

本命バッグを探している大人女子のみなさん、参考にしてみて。

※画像は公式サイトより。