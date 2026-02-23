Image: grand theft autoVI

嘘のような本当の話。

2026年11月19日発売が予定されている『グランド・セフト・オートVI』。注目度の高い作品なだけに発売を心待ちにしているファンも多いと思いますが、海外の家電通販サイトがある条件を満たした人にGTA6を無料でプレゼントすると発表しました。

発売まで残り約9ヶ月。斬新なキャンペーンが実施される

ノルウェーのオンライン家電通販サイトで知られるKomplett.noはキャンペーンの一環として、『グランド・セフト・オートVI』の発売日に子供が生まれたら無料でゲームソフトをプレゼントすると伝えています。

冗談ではなく本当の話とのことですが、仮にゲームソフトを受け取ったとしても、子供が生まれて大変な時期にしばらくゲームをする余裕なんてない気がしますが…。ノルウェーの主要駅には同キャンペーンに関するポスター広告も設置されているようです。

発売日に一体何人が受け取るのか気になりますが、仮にGTA6の発売日が再々延期になった場合の対応も気になるところです。

Source: Instagram, Reddit