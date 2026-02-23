サッカーJFL・ヴェルスパ大分が23日、大分県別府市でサッカーイベントを開き、参加した子どもたちと交流を深めました。

【写真を見る】ヴェルスパ大分が子どもたちと交流 悲願のJ3昇格へ「勝利をプレゼントしたい」

このイベントはプロのアスリートとの触れ合いを通して、子どもたちにスポーツの楽しさを知ってもらおうと、別府市で開催されました。

イベントには県内の小学生およそ80人が参加し、ヴェルスパの選手28人からサッカーの指導を受けました。子どもたちは学年ごとに分かれて選手と一緒にミニゲームを行い、交流を楽しみました。

（小学生）「楽しかった。ドリブルとかパスがうまかった」「きょう習ったことを試合で出してみたい」

昨シーズン、2度首位に立つも6位で終えたヴェルスパ。悲願のJ3昇格を目指し、3月に開幕する新リーグの前哨戦「JFLカップ」に臨みます。

（ヴェルスパ大分・藤崎将汰選手）「子どもたちに夢を与える職業だと思っているので、そのためにはJ3昇格というのは必須のことだと思うし、勝利をみんなにプレゼントしたい」

ヴェルスパは3月20日のJFLカップの開幕戦で、FCマルヤス岡崎と対戦します。