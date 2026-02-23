Image: usfl

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

この記事は2025年3月19日に公開された記事を編集して再掲載しています。

キャッシュレス決済を利用していても、財布は別で持ち歩きたい方って増えていると思います。財布の「かさばり」は意外とストレス源になりますし、少しでも小さく軽くなればその恩恵は大きいもの。

カードサイズボディに取り出しやすさを詰め込んだ財布「mini S」は、一度使い始めたら手放せなくなる類の逸品。使い勝手や素材の質感といった魅力を紐解いていきます。

ミニバッグにも収まるサイズ感

Image: usfl

「大は小を兼ねる」なんて言葉がありますが、財布に関していえばむしろ逆。必要最小限のアイテムをスマートに持ち歩ける「小さな財布」こそが、現代のライフスタイルにフィットるんじゃないか…。

Image: usfl

そんな発想から生まれた「mini S」は、その名の通り小ささを極めた財布。なんとクレジットカードとほぼ同じ88×59mmというサイズ感で、前モデルからさらに6mm小さくなった、まさに“究極形態”といえます。

Image: usfl

手のひらにすっぽり収まる「mini S」のコンパクトさは、ポケットに入れてもほとんど存在を感じさせません。小さなハンドバッグやクラッチバッグにも場所を取らずに収納できるので、ミニマルなファッションを楽しむ現代人にうってつけです。

小さいのに取り出しやすい

Image: usfl

ただ小さいだけの財布なら巷に溢れていますが、「mini S」の真の魅力はこのコンパクトさと機能性を両立している点にも。

Image: usfl

カードが見つからない、小銭が取り出しにくい、お札を折りたたむ手間が面倒…など、コンパクト財布にありがちな悩みをまとめて解決する工夫が、「mini S」には施されています。

余計な蓋や仕切りがないおかげで、開いた瞬間すべてが一目瞭然。コロコロ向きを変えなくても、そのままカードや小銭、お札にアクセスできる設計が秀逸です。

Image: usfl

とりわけカード入れと小銭入れに関しては、ガバっと開いて目的のものをピックアップしやすい。お札を折らずに挿し込める設計もスマートです。

Image: usfl

手に収まるサイズ感は女性も扱いやすいのもポイント。このサイズ感にして、最大でカード5枚、お札11枚、小銭15枚という収納力は上出来じゃないでしょうか。

経年変化が楽しめる

Image: usfl

小さいのに頼もしい「mini S」は、素材選びにもこだわりが光ります。採用されているのは、革好きにはたまらないイタリア産高級レザー「ブッテーロ」。

Image: usfl

新品時の均一な色合いから使い込むほどに光沢が加わり、次第にあなただけの風合いへと変化していきます。

Image: usfl

日本の職人が丁寧に仕上げた細部までこだわり抜かれたつくり。滑らかで艶やかな本革の質感が目を楽しませ、触れるたびに心地よさを感じる…。「mini S」を所有すればそんな贅沢を毎日味わえます。眺めているだけで、つい嬉しくなる逸品です。

Image: usfl

小さくても上質なアイテムを求める方、長く使えるモノを大切にしたい方には、この「mini S」がぴったり。経年変化とともに暮らしに溶け込んでいく特別な財布についての詳細を、以下よりチェックしてみてください。

Image: usfl

Source: CoSTORY