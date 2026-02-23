２０２６年ＪＬＰＧＡツアー開幕！３月のＡＢＣラジオ「Sｋｙカントリー俱楽部」のゲストは、なんと日本女子プロゴルフ協会の小林浩美会長！日本人選手が大活躍した昨シーズンを振り返りながら、今シーズンへの期待など熱い想いを語った。

©️ABCラジオ

収録場所：「Lounge Range 赤坂店」

ABCラジオで毎週日曜あさ7時30分～放送中の「Skyカントリー俱楽部」。番組MCの黒田カントリークラブがＳｋｙ株式会社所属の女子プロゴルファーを中心としたゲストとトークする番組だ。

３月のゲストは、なんと日本女子プロゴルフ協会の小林浩美会長！５週にわたって貴重なトークを繰り広げる。

出演の初週となる３月１日(日)の放送では、番組冒頭から小林会長のエンジン全開！リスナーへの挨拶とともに「今、たくさんの選手が国内で大活躍！海外でも大活躍！みんな大ブレイク！ということで、今年もたくさんの選手がドドドドドッ！と頑張ると思います！」と熱量たっぷりで日本女子プロゴルフについて語った。



まずは昨シーズンの振り返りから。高いレベルでしのぎを削る国内に加え、海外でも２人の選手がメジャー制覇を成し遂げるなど、日本人選手が大活躍した２０２５年シーズンに、小林会長は「すごい！みんなすごい！すごいし、本当に大したものですよ。」と大興奮の様子。「日本人選手はみんな才能があるから、その才能をどうやって伸ばすか、いかに日本にいるうちに海外とのギャップを少なくするかを考えた」と、世界を見据えて行った「国内ツアーの改革」の裏側についても語った。

©️ABCラジオ

いよいよ３月５日(木)～８日(日)「ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント」を皮切りに、２０２６年のJLPGAツアーがスタートする。今シーズンへの期待・展望について小林会長は「もうみんな大暴れ！！」と、パワフルな一言。「若手・ベテラン・中堅、みんなチャンスがある。みんな切磋琢磨しているし、目標をそれぞれ持っているし、やってくれると思っています。」と、選手たちに小林会長らしい熱いエールを送った。

この放送を聴いてJLPGAツアーを直接観に行こうと思う人も多いはず。「ゴルフ場って中々入れないじゃないですか。ゴルフをやっている方は自分の参考にしたい場所へ。そうじゃない方も自由にゴルフ場をブラブラしながら、時々選手をパッと見てもらう。女子選手はいろんな服ですごいオシャレしてますので、そういうところも見所です。」と小林会長。自分の“推し”を作るのもおススメだという。ぜひゴルフ場にも足を運んでみてもらいたい。

©️ABCラジオ

３月全５週にわたって小林会長とお送りする「Skyカントリー俱楽部」。２週目以降も、会長就任時のお話や現役時代の裏話、国内ツアーの強化策秘話、ステップ・アップ・ツアーの魅力など貴重なトークが盛りだくさん。女子プロゴルフファンはもちろん、女子プロゴルフをこれから知る方も必聴だ。

また、「Ｓｋｙカントリー俱楽部」をもっと楽しんでいただけるようにＳｋｙ株式会社のホームページでは過去のオンエアの「聴き逃し配信」を実施している。さらにＳｋｙ株式会社と「Ｓｋｙカントリー俱楽部」のXとインスタグラムでは「特別動画」を公開中。あわせてチェックしてほしい。

©️ABCラジオ

《放送予定》

3月1日・8日・15日・22日・29日の5週（日曜あさ7時30分～7時45分）

©️ABCラジオ

《番組概要》

番組名：Ｓｋｙカントリー俱楽部

放送日時：毎週日曜あさ7時30分～7時45分

放送エリア：ABCラジオ FM93.3MHz/AM1008kHz

番組公式サイト：https://abcradio.asahi.co.jp/scc/

番組公式X：@abc_skycountry

番組公式インスタグラム：abc_skycountry

番組放送終了後には、Ｓｋｙ株式会社のホームページ

https://www.skygroup.jp/company/promotion/countryclub

にて、聴き逃し配信を行います。

《出演者》

番組MC：黒田カントリークラブ

©️ABCラジオ