Mrs. GREEN APPLE、“2025年世界で最も売れたアーティストランキング”13位にランクイン！日本からは唯一のランクインを果たす

Mrs. GREEN APPLEが、2025年にデビュー10周年を記念して発売したアニバーサリーベストアルバム『10』とともに、世界規模の快挙を達成。“IFPI Global Chart 2025”の“Top 20 IFPI Global Artist Chart 2025”（＝2025年世界で最も売れたアーティスト・ランキング）で13位にランクインした。なお、日本から本チャートにランクインしたのは、Mrs. GREEN APPLEが唯一となる。

■アニバーサリーベストアルバム『10』も、全世界アルバムチャート10位にランクイン！

2026年1月から“フェーズ3”という新たな一歩を踏み出し、3月30日放送開始予定のNHK連続テレビ小説『風、薫る』主題歌として新曲「風と町」を提供することを発表したMrs. GREEN APPLE。そんな彼らが達成した世界規模の快挙が、“IFPI Global Chart 2025”へのランクインだ。

“IFPI Global Chart 2025”は、世界各国8,000以上の参加レコード会社からストリーミング、ダウンロード、フィジカル売上データを収集し、単一のグローバル指標へ換算してアーティストの総合力をランキングしたもの。そのなかで、ミセスが“Top 20 IFPI Global Artist Chart 2025”（＝2025年世界で最も売れたアーティスト・ランキング）で初めて13位にランクインを果たした。

さらに、“Top 20 IFPI Global Album Chart 2025”（＝2025年世界で最も売れたアルバム・ランキング）ではアニバーサリーベストアルバム『10』が10位に躍進。いずれも日本からの唯一のランクインとして、世界からも注目を集めた。『10』のCDアルバムが100万枚の売り上げを突破する大ヒットを記録したことも、ランクインの一因となったようだ。

“Top 20 IFPI Global Artist Chart 2025”では、Taylor Swiftが“the Official Biggest-Selling Global Artist of the Year 2025”を4年連続6回目の受賞を果たして貫禄を見せつけ、さらに2位にStray Kids、3位にDrake、4位にThe Weeknd、5位にBad Bunnyなど、世界規模で活躍する錚々たるアーティストが名前を連ねたが、そこに日本を中心に活動するミセスが13位にランクインし、“Top 20 IFPI Global Album Chart 2025”にも『10』が10位にランクインしたことは日本の音楽業界にとっても大きな意味を持ち、J-POPの海外進出の新たな示唆となることは間違いないだろう。

