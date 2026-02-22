この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説「銀は構造的に足りていない」AI・EV需要で加速する“供給赤字”の現実

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで、「銀価格が歴史的高騰！今後の売買戦略について解説します！」と題した動画をで、一部の富裕層がゴールドではなくシルバーに注目している背景と、市場における構造的な需給バランスの変化について解説している。



宮脇氏はまず、2025年の銀市場が「1979年以来の最高パフォーマンス」となる年間プラス150％の上昇を記録した事実に言及。一方で、2026年1月には1日で35.5％も下落する歴史的な暴落が発生した。宮脇氏はその要因として「トランプ次期政権の人事報道」と「CME（シカゴ・マーカンタイル取引所）による証拠金引き上げ」を挙げ、これらが重なったことで「強制決済の連鎖が起き、暴落を加速させた」と分析する。宮脇氏はこの下落について、あくまでテクニカルな要因であり、銀のファンダメンタルズ自体は変わっていないと定義した。



銀が構造的に価格上昇しやすい理由として、宮脇氏は慢性的な「供給不足」と「工業需要の増加」を挙げる。銀の75％は銅や亜鉛などの副産物として採掘されるため、「価格が上がったからといって簡単に増産できない」という構造的問題がある。その一方で、太陽光パネルやEV（電気自動車）、データセンター向けのAI半導体といった成長産業での需要は拡大の一途をたどっており、需給の逼迫が続いているとした。



動画の後半では具体的な投資手法として、現物、ETF、鉱山株、海外口座での購入という4つの方法を紹介。それぞれのメリット・デメリットを比較しつつ、特に現物投資については「保管場所がかさばる」という物理的な制約や、売却時の手数料・税金といった「出口戦略」を事前に考慮する必要性を説いた。



宮脇氏は最後に「銀はゴールドよりもボラティリティが高い」と注意を促し、「全資産を投入するのではなく、リスクを考慮してポートフォリオの一部として適切に組み入れる重要である」と強調して、動画を締めくくった。