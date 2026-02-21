¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡¡ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¡õ¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Ù¡¼¥³¥Í¡¼¥¿¡¼¡×´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä
¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ËÜ¹ñ¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ù¡¼¥³¥Í¡¼¥¿¡¼USA¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¹ï¤ó¤À¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¥½¡¼¥¹¤ÈÇò¥È¥ê¥å¥Õ¥ª¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï2023Ç¯¤«¤é¡Ö¹âµé¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬Âè6ÃÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î¥Ó¡¼¥Õ100¡ó¥Ñ¥Æ¥£¤ä¥«¥ê¥«¥ê¤Î¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¤¦¤Þ¤ß¤¢¤Õ¤ì¤ë¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÃ±ÉÊ1650±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥Õ100¡ó¥Ñ¥Æ¥£¤¬2ËçÆþ¤Ã¤¿¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¡õ¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Ù¡¼¥³¥Í¡¼¥¿¡¼ ¥À¥Ö¥ë¡×¡ÊÃ±ÉÊ1990±ß¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤Ïº£Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¡£