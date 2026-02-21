¼¯ÅçvsÇð ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[2.21 J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EASTÂè3Àá](¥á¥ë¥¹¥¿)
¢¨16:00³«»Ï
¼ç¿³:ÌÚÂ¼ÇîÇ·
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º]
ÀèÈ¯
GK 1 ÁáÀîÍ§´ð
DF 3 ¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó
DF 16 ¹Â¸ý½¤Ê¿
DF 22 Ç»Ìî¸ø¿Í
DF 55 ¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ
MF 6 »°´È·òÅÍ
MF 14 Èõ¸ýÍºÂÀ
MF 17 ¥¨¥¦¥Ù¥ë
MF 71 ¹ÓÌÚÎËÂÀÏº
FW 9 ¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é
FW 40 ÎëÌÚÍ¥Ëá
¹µ¤¨
GK 29 ³áÀîÍµ»Ì
DF 5 ´ØÀî°êËü
DF 7 ¾®ÀîÎÊÌé
DF 32 ¾¾ËÜÍÚæÆ
MF 10 ¼Æºê³Ù
MF 13 ÃÎÇ°·Ä
MF 24 ÎÓÀ²¸Ê
FW 34 ÆÁÅÄÍÀ
FW 77 ¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á
´ÆÆÄ
µ´ÌÚÃ£
[Çð¥ì¥¤¥½¥ë]
ÀèÈ¯
GK 25 ¾®Åçµü²ð
DF 2 »°´Ý³È
DF 4 ¸Å²ìÂÀÍÛ
DF 88 ÇÏ¾ìÀ²Ìé
MF 8 ¾®Àô²ÂÊæ
MF 20 À¥ÀîÍ´Êå
MF 21 ¾®À¾ÍºÂç
MF 26 ¿ù²¬ÂçÚö
MF 32 »³Ç·ÆâÍ¤À®
MF 39 ÃæÀîÆØ±Í
FW 9 ºÙÃ«¿¿Âç
¹µ¤¨
GK 29 ±Ê°æ·ø¸è
DF 13 ¸¤»ôÃÒÌé
DF 22 ÌîÅÄÍµ´î
MF 19 Ãç´ÖÈ»ÅÍ
MF 24 µ×ÊÝÆ£¼¡Ïº
MF 28 ¸ÍÅè¾ÍÏº
MF 87 »³ÆâÆü¸þÂÁ
FW 15 ¾®¸«ÍÎÂÀ
FW 18 ³ÀÅÄÍµÚö
´ÆÆÄ
¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹
¢¨16:00³«»Ï
¼ç¿³:ÌÚÂ¼ÇîÇ·
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º]
ÀèÈ¯
GK 1 ÁáÀîÍ§´ð
DF 3 ¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó
DF 16 ¹Â¸ý½¤Ê¿
DF 22 Ç»Ìî¸ø¿Í
DF 55 ¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ
MF 6 »°´È·òÅÍ
MF 14 Èõ¸ýÍºÂÀ
MF 17 ¥¨¥¦¥Ù¥ë
MF 71 ¹ÓÌÚÎËÂÀÏº
FW 9 ¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é
FW 40 ÎëÌÚÍ¥Ëá
¹µ¤¨
GK 29 ³áÀîÍµ»Ì
DF 5 ´ØÀî°êËü
DF 7 ¾®ÀîÎÊÌé
DF 32 ¾¾ËÜÍÚæÆ
MF 13 ÃÎÇ°·Ä
MF 24 ÎÓÀ²¸Ê
FW 34 ÆÁÅÄÍÀ
FW 77 ¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á
´ÆÆÄ
µ´ÌÚÃ£
[Çð¥ì¥¤¥½¥ë]
ÀèÈ¯
GK 25 ¾®Åçµü²ð
DF 2 »°´Ý³È
DF 4 ¸Å²ìÂÀÍÛ
DF 88 ÇÏ¾ìÀ²Ìé
MF 8 ¾®Àô²ÂÊæ
MF 20 À¥ÀîÍ´Êå
MF 21 ¾®À¾ÍºÂç
MF 26 ¿ù²¬ÂçÚö
MF 32 »³Ç·ÆâÍ¤À®
MF 39 ÃæÀîÆØ±Í
FW 9 ºÙÃ«¿¿Âç
¹µ¤¨
GK 29 ±Ê°æ·ø¸è
DF 13 ¸¤»ôÃÒÌé
DF 22 ÌîÅÄÍµ´î
MF 19 Ãç´ÖÈ»ÅÍ
MF 24 µ×ÊÝÆ£¼¡Ïº
MF 28 ¸ÍÅè¾ÍÏº
MF 87 »³ÆâÆü¸þÂÁ
FW 15 ¾®¸«ÍÎÂÀ
FW 18 ³ÀÅÄÍµÚö
´ÆÆÄ
¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹