¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡ÙÂè4ÏÃ¡Ö¥É¥¥É¥¡ª½é¤á¤Æ¤Î°ÍÍê¡ª¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¡ª
2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êËè½µÆüÍËÄ«8»þ30Ê¬¤è¤êABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè23ÃÆ¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¡£Âè4ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡ØÃµÄå¡Ù¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢¡ÉËÜÅö¡É¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¡Ù¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ä1999Ç¯¡ª¡¡ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¡ÚÌÀÃÒ¤¢¤ó¤Ê¡Û¤Ï¸½Âå¤«¤é1999Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢1999Ç¯¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ú¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ë¡Û¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¤ËÊÑ¿È¡ª¡¡»þÂå¤ò¤³¤¨¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤Î¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ÈÍ§¾ð¡¢À®Ä¹¤ÎÊª¸ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
2·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëÂè4ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ãÂè4ÏÃ¡Ö¥É¥¥É¥¡ª½é¤á¤Æ¤Î°ÍÍê¡ª¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÃµÄå»öÌ³½ê¤ò³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ÍÍê¿Í¤¬¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ä¤¤â¤¤¹¤ë¤ß¤¯¤ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¾®¾¾ºê½ã°ì¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£½ã°ì¤ÏÌ¡²è²È»ÖË¾¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ç¡¢ÁêÃÌÆâÍÆ¤Ï¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤È¤â¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥¬¤Î¸¶¹Æ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£½ã°ì¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢±ØÁ°¤ÇÃ¯¤«¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¿äÍý¤·¤¿¤¢¤ó¤Ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç½ã°ì¤ÈÆ±¤¸¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î½÷À¤òÃµ¤·»Ï¤á¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë²øÅðÃÄ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Î¥´¥¦¥¨¥â¥ó¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥°¤òÅð¤ßµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÈ¯ÌÀÉÊ¡¦¥×¥ê¥¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥´¥¦¥¨¥â¥ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤¢¤ó¤Ê¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥´¥¦¥¨¥â¥ó¤¬Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤â½ã°ì¤¬¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Þ¥ó¥¬¤Î¸¶¹Æ¤Ë¥Þ¥³¥È¥¸¥å¥¨¥ë¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡äÂè4ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡ØÃµÄå¡Ù¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢¡ÉËÜÅö¡É¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¡Ù¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ä1999Ç¯¡ª¡¡ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¡ÚÌÀÃÒ¤¢¤ó¤Ê¡Û¤Ï¸½Âå¤«¤é1999Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢1999Ç¯¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ú¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ë¡Û¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¤ËÊÑ¿È¡ª¡¡»þÂå¤ò¤³¤¨¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤Î¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ÈÍ§¾ð¡¢À®Ä¹¤ÎÊª¸ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ãÂè4ÏÃ¡Ö¥É¥¥É¥¡ª½é¤á¤Æ¤Î°ÍÍê¡ª¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÃµÄå»öÌ³½ê¤ò³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ÍÍê¿Í¤¬¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ä¤¤â¤¤¹¤ë¤ß¤¯¤ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¾®¾¾ºê½ã°ì¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£½ã°ì¤ÏÌ¡²è²È»ÖË¾¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ç¡¢ÁêÃÌÆâÍÆ¤Ï¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤È¤â¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥¬¤Î¸¶¹Æ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£½ã°ì¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢±ØÁ°¤ÇÃ¯¤«¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¿äÍý¤·¤¿¤¢¤ó¤Ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç½ã°ì¤ÈÆ±¤¸¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î½÷À¤òÃµ¤·»Ï¤á¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë²øÅðÃÄ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Î¥´¥¦¥¨¥â¥ó¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥°¤òÅð¤ßµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÈ¯ÌÀÉÊ¡¦¥×¥ê¥¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥´¥¦¥¨¥â¥ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤¢¤ó¤Ê¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥´¥¦¥¨¥â¥ó¤¬Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤â½ã°ì¤¬¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Þ¥ó¥¬¤Î¸¶¹Æ¤Ë¥Þ¥³¥È¥¸¥å¥¨¥ë¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡äÂè4ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó