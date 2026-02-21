Ë½ÁöÂ²40¿ÍVSÉÔÎÉ20¿Í¤ÎÂç¤²¤ó¤«¤Ç23¿ÍÂáÊá¡Ä¶áÎÙ½»Ì±¸ì¤ë·ãÆ®¸½¾ì¤Î¡Ö°Õ³°¤Ê¼ÂÂÖ¡×
2·î19Æü¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï1Ç¯Á°¤ËÅìµþÅÔÊ¡À¸»Ô·§Àî¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤äÅ´¥Ñ¥¤¥×¤Ê¤É¤Î¶§´ï¤ò½àÈ÷¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶§´ï½àÈ÷½¸¹çÍÆµ¿¤Ç16¡Á18ºÐ¤Î¾¯Ç¯23¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Æ25Ç¯2·î20Æü¤ËÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ëÉÔÎÉ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¶Ë²æÐò¡Ê¤¤ç¤¦¤ï¤«¤¤¡Ë20¿Í¤È¡¢ÅìµþÅÔÁêÌÏ¸¶»Ô¤ÎË½ÁöÂ²¡¦¿çÏ¡¡Ê¤¹¤¤¤ì¤ó¡Ë¤Î40¿Í¤¬Ê¡À¸»Ô¤ÎÃÄÃÏ¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£È¯Ã¼¤Ï¡Ö¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡×¤³¤È¤Ç¡¢²¥¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ²ø²æ¤ò¤·¤¿¾¯Ç¯¤â¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æþ±¡¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÁíÀª60¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿Âç¤²¤ó¤«¡£¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÄÃÏ½»Ì±¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ë¿ÌÙþ¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¸½¾ì¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¼¡¼¡£
¡ÖºòÆü¡¢ÃÄÃÏ¤Ç±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯Á°¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë60¿Í¤Û¤É¤ÎÌ¤À®Ç¯¤¬¡¢Å´¥Ñ¥¤¥×¤Ê¤É¤ò»ý¤Ã¤ÆÂç·ö²Þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ó¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤¹¤°¤Ë110ÈÖÄÌÊó¤µ¤ì¤Æ¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬Íè¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê»¶¤ê»¶¤ê¤ÇÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é»ä¤â²È¤Ë¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Ê¡À¸»Ô·§Àî¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÏÉÔÎÉ¥°¥ë¡¼¥×¤äË½ÁöÂ²¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£ÊÌ¤ÎÃÄÃÏ½»Ì±¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤Ï¹âÎð¼Ô¤Ð¤«¤ê¤ÇÀÅ¤«¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¡£º£¤ÏË½ÁöÂ²¤Ê¤ó¤ÆÌµ±ï¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¿ô½½Ç¯Á°¤Ë¡È½éÆü¤Î½ÐË½Áö¡É¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Âç³¢Æü¤Î¿¼Ìë¤Ë¤³¤ÎÃÄÃÏ¤Ë½¸·ë¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¢¤ê¤ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
È¬²¦»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Ä¶ÃÙ¤¤¼Ø¹Ô±¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤éÉÙ»Î»³¤Î½éÆü¤Î½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤âÂç¤¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½¸·ëÃÏÅÀ¤¬¤³¤³¤ÎÃÄÃÏ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹ñÆ»¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤¹¤°¤Î½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢Ë½ÁöÂ²¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
X¾å¤Ç¤Ï¡¢È¬²¦»Ò¤ÎÉÔÎÉ¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÁêÌÏ¸¶»Ô¤ÎË½ÁöÂ²¤¬Ê¡À¸»Ô¤ÇÂç¤²¤ó¤«¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¡Ô¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÁêÌÏ¸¶¤ÈÈ¬²¦»Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ö²Þ¤Ç¡¢Ê¡À¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡Õ
¡Ô·ö²Þ²ñ¾ì¤Ë¤µ¤ì¤¿Ê¡À¸¤¬ÉÔØâ¤À¡Õ
¡ÔÁêÌÏ¸¶¤ÈÈ¬²¦»Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ê¡À¸¤Ç·ö²Þ¤¹¤ë¤Ê¡¡¤É¤Ã¤Á¤«¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤ä¤Ã¤È¤±¡Õ