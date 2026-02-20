【映画クレヨンしんちゃん】最新作は7月31日公開！ 予告映像に前売特典公開
『映画クレヨンしんちゃん』シリーズの 33 作目となる『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』が、7 月 31 日（金）に公開することが決定。予告映像やティザービジュアルが公開された。
1990年より『漫画アクション』で連載開始。1992年にTVアニメの放送がスタートして以来、老若男女に愛され続けている大人気アニメ『クレヨンしんちゃん』。劇場版は1993年に第1作目『映画クレヨンしんちゃん アクション仮面 VS ハイグレ魔王』が公開されて以来、これまでに計32作品が公開されてきた。昨年公開された『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』では、踊る灼熱の国インドを舞台に、しんのすけたちカスカベ防衛隊が、歌って踊って大乱舞！ ダンスエンターテイメント映画として日本中に笑いと感動を届けた。そんな『映画クレヨンしんちゃん』シリーズの33作目となる『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』が、7月31日（金）に公開することが決定した。
秋田県の夏の風物詩・大曲の花火大会を楽しみにして、ひろしの故郷である秋田へ帰省することになった野原家。同じ頃、ある事件をきっかけに妖怪たちが【妖怪の国】から飛び出し、秋田や春日部…そして日本中で大暴れ！？ 【妖怪の国】に迷い込んでしまった野原家は、どこか懐かしく、奇々怪々な世界で予測不能な大冒険を繰り広げる。
昨年、夜空いっぱいに広がる花火を夢中で見つめるしんのすけや、天狗衣装を身に纏った ”天狗しんのすけ” のビジュアルが公開されると、「いまから公開が待ち遠しい！」「ついに妖怪がテーマ！？」とSNSを中心に大きな話題を呼んだ。そんな本作を手掛けるのは、TVアニメ『クレヨンしんちゃん』演出を2022年から担当し、『映画クレヨンしんちゃん』では2024年から絵コンテ・パート演出を担当している渡辺正樹。
そして脚本は、TVアニメ『クレヨンしんちゃん』の脚本を手掛けていた中村能子。『クレヨンしんちゃん』愛に溢れる制作チームに、期待が膨らむ。
このたび、愉快な妖怪たちが盛りだくさんの最新予告映像が公開。
「みんな、よう来たのう！」と鬼の面を取り、のっぺらぼうの姿で野原家を驚かせながら出迎えるのは、しんのすけの祖父・銀の介。蝉の鳴き声に包まれながら、ひろしの実家でのんびりと過ごす夏休み――。縁側でスイカを食べながら、「夏と言えばなぁ、妖怪の話がぴったりなんだべ」と語る銀の介の話を聞くしんのすけたちのもとに、【おばけーしょん村】のチラシが届く。「チョコビたべほーだい！」の文字に、しんのすけのテンションは最高潮！ チラシを頼りに人里離れた山奥へ向かうと、そこはなんと【妖怪の国】への入り口だった！ 妖怪たちが暮らす世界に迷い込んだ野原家は、【妖怪の国】に迷い込んだ人間は、妖怪にされて、記憶を失う！？ という恐ろしい噂を耳に……。はたして、しんのすけたちは、無事に人間の世界へ帰ることができるのか！？ 愉快な妖怪たちと出会う不思議なひと夏の大冒険が、いま幕を開ける。
そしてティザービジュアルも公開。青々とした木々が生い茂る【おばけーしょん村】へと向かう道に飄々とたたずむしんのすけ。しんのすけに、耳やしっぽがはえている！？ ……と思いきや、しんのすけの後ろには妖怪たちが隠れていて……！？ さらに、木の隙間から、じっとこちらの様子を伺っている、「なんか、ようかい？」とこちらに問いかけているような愛らしくも個性豊かな妖怪たち。しんのすけたちのこれから始まる冒険を予感させる、ワクワクするビジュアルとなっている。
また特典付き前売券の情報も到着。2月27日（金）より全国の劇場で本作の前売券を購入すると、全国合計7万5000名様限定で、「ぴょ〜んと跳ねるゾ！ジャンピング天狗しんちゃん」がプレゼントされる。下に押し付けて手を離すと、天狗のように跳ねる ”天狗しんのすけ” デザインのストラップは、本作ならではの特別仕様。この機会でしか手に入らない、レアなアイ
テムとなっている。前売券に関する詳細は公式サイトにてご確認を。
徐々に全貌が明らかになってきた『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』。今後の続報もお見逃しなく。
（C）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2026
