2018年平昌五輪フィギュアスケート女子シングル金メダリストのアリーナ・ザギトワ（23）が自身のInstagramを更新し、天使を思わせる最新ショットを公開した。

投稿では「Even angels lose their wings when they fall in love, because love teaches you how to walk on earth」と英文メッセージを添え、白で統一した衣装姿を披露。8年前に15歳で世界を驚かせた金メダリストの変身ぶりが、あらためて注目を集めている。

公開されたのは、温かみのある白いニットにショートパンツを合わせたへそ出しスタイルに身を包んだザキトワのモデル風ショット。背中には大きな羽を背負い、柔らかな光の中でカメラを見つめる姿は、まさに白い天使のようだ。洗練された大人の雰囲気と透明感が同居する一枚となっている。

【画像】大きな羽を背負った姿を披露するザギトワ（画像はAlina Zagitova公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「アリーナちゃんかわいい 大好き」「She is perfection」「I love you, Alina Zagitova」「Amazing」といった声が寄せられ、世界的金メダリストの幻想的な近影に、国内外から称賛が広がっている。