¡Ö²¿¤ò±é¤¸¤Æ¤â¡È¥¥à¥¿¥¯¡É¡×¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¡©¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤Ë¸«¤ë¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡È¤é¤·¤µ¡É¤ò¼Î¤Æ¤Æ¼ê¤Ë¤·¤¿¡Ö¤â¤Î¡×¤È¤Ï
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹²¬¹°¼ù¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Î¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î·Ù»¡´±¤ò°éÀ®¤¹¤ë·Ù»¡³Ø¹»¤¬ÉñÂæ¡£±¦ÌÜ¤¬µÁ´ã¤Îµ´¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¤È¡¢¡ÈÌ´¤È´õË¾¤ÈÈëÌ©¤òÊú¤¨¤¿¡ÉÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡¡2020Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤½¤ÎºîÉ÷¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2021Ç¯¤ËÆ±¤¸¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì¶¡Ù¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¶µ¾ì¤ËÎ©¤ÄÁ°¤ÎÉ÷´Ö¸ø¿Æ¤òÉÁ¤¤¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡Ý¶µ¾ì0¡Ý¡Ù¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2026Ç¯¡¢¥·¥ê¡¼¥º½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë±Ç²è¤¬2ËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÊÔ¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¤Ï¤¹¤Ç¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢½µ´ÖTOP10¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¸å¤â¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ç¤¹¡Ê2·î14Æü¤Ë¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤âÊüÁ÷¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖÃ¦¡¦¥¥à¥¿¥¯¡×¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¿Í´ÖÌ£¤È¶¦´¶
¡¡¼ç±é¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÇºîÉÊ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯·à¾ìÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢½¾Íè¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂç¤¤¯ºþ¿·¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÚÂ¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æ´¤ì¤Î¿¦¶È¤ò¼¡¡¹¤È±é¤¸¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â´°àú¡×¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼³¹Æ»¤òÇúÁö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢À¤´Ö¤«¤é¡Ö²¿¤ò±é¤¸¤Æ¤â¡È¥¥à¥¿¥¯¡É¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤¨¤Æ¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÈá°¥¤äÅ¥½¤µ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¶¦´¶¤ò½¸¤á¡¢Êª¸ì¤Î¶¯¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖÀÅ¤«¤Ê°Ò°µ´¶¡×¤È¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÇ®ÎÌ¡×¤¬½É¤ë¿·¶ÃÏ
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿½¾Íè¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò´°Á´¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤êÂó¤¤Þ¤·¤¿¡£É÷´Ö¸ø¿Æ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤â´Ñ¤ë¼Ô¤Ë¤â´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÆâÌÌ¤¬ÆÉ¤á¤º¡¢Îä¹óÌµÈæ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢²áµî¤Î½Ð±éºî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æ°Û¼Á¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤òÉõ°õ¤·¤¿É÷´ÖÌò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ³¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¡È¥ª¡¼¥é¡É¤Ç¤¹¡£É÷´Ö¸ø¿Æ¤Ï¡¢¾ï¤ËÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ´Ñ¤ë¼Ô¤Ë¡Ö¶ÛÄ¥´¶¡×¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ëÌò¤É¤³¤í¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿µ±¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤ÀÅ¤«¤Ê°Ò°µ´¶¤Ç¤¹¡£²èÌÌÁ´ÂÎ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎµðÂç¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢ÀäÂÐÅª¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿º£¤ÎÌÚÂ¼¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤»¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÇÆµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤¡ÈÇ®ÎÌ¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î½Ð±éºî¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ËÊª¸ì¤ÎÇ®¤òÆÏ¤±¤ëÎÏ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÌòÊÁ¤Ë¹â¤¤¡ÈÀâÆÀÎÏ¡É¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤·Ù»¡³Ø¹»¤È¤¤¤¦ÊÄº¿¶õ´Ö¤ÎÊª¸ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë±³¤¬¤Ê¤¤¡£Îä¹ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊ¤¬ÆÏ¤±¤¿¤¤¾ðÇ®¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡¤½¤Î¡È¥ª¡¼¥é¡É¤È¡ÈÇ®ÎÌ¡É¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¤è¤ê¸÷¤ë¼¡À¤ÂåÇÐÍ¥¤¿¤Á
¡¡ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÌÚÂ¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸ÅÌ¤ò±é¤¸¤ëÌò¼Ô¤¿¤Á¤âÂç¤¤Êµ±¤¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï³Ø±à¥É¥é¥ÞÅªºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼ã¼ê¤ÎÅÐÎµÌçÅª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÏÇö¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¸ÅÌÌò¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ã¼ê¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë³Î¤«¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤¿¤Á¡£
