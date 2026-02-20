回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、3月3日のひな祭りに合わせた期間限定メニュー「いなりちらし」と「春色ひなロール」を2月20日から販売します。また、同日から期間限定で「極上まぐろ」フェアも実施し、「熟成 中とろ（一貫）」を特別価格110円（以下、税込み）で提供します。

【写真】大とろが詰まった「極上大とろ盛り合わせ」が豪華！ 卵があふれる“三代目TKGにぎり”も！

「いなりちらし」は、油揚げの中にシャリ、マグロ、エビ、小柱を詰め込み、イクラと枝豆をトッピングした一品で、価格は240円。「春色ひなロール」は、3色で構成される「ひな餅」をイメージして、ピンク色のストロベリークリームを緑色の生地で巻き、白色のカールズホワイトチョコをトッピング。ミックスベリーとラズベリーソースをあえたベリーソースの甘酸っぱさがアクセントになったスイーツです。380円。

その他、「国産天然 本まぐろとろ（一貫）」（380円）、「国産天然 本まぐろねぎまぐろ」（300円）、「【境港産】ほたるいか沖漬け」（115円）、「柚子胡椒 漬けしいら 」（115円）、「三代目TKGにぎり」（200円）も登場。さらに、大とろ二貫、炙（あぶ）り大とろジュレポン酢、炙り大とろ厳選塩、大とろ鉄火をセットにした「極上大とろ盛り合わせ」（1490円）も発売されます。

※価格は店舗によって異なります。