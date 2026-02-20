なとりが、2月18日と19日の2日間にかけて、自身初となる日本武道館での単独公演を開催した。

なとりは、2024年に東京・Zepp Shinjukuでの初ライブを皮切りにライブ活動を開始し、約2年という早さで日本武道館での2日間公演を実現した形だ。そして、ライブのMCの中で新たな発表もあった。6月から日本全国のホールをまわる＜なとり Hall Tour 2026＞としての開催は先に発表していたものの、そのツアータイトルが＜行進＞であることとキービジュアルが今回新たに公開されたほか、追加公演もアナウンスされた。海外は新たにソウル、シンガポール、バンコク、台北という4都市での開催のほか、ツアーファイナルとなる12月5日、6日の2日間には東京ガーデンシアターでの公演が発表されているため、ぜひチェックしてほしい。現在、アジアを除く国内公演はチケットのオフィシャル2次先行を実施中だ。

そして、2025年10〜11月に初めて開催したアジアツアーでソウル、バンコク、台北公演がソールドアウトを記録しており、今回は約1年ぶりの各地開催となる。また、アジア各地での公演にかかる券売等詳細は後日発表される。なお、本ツアーのキービジュアルは、過去になとりの作品も手掛けているイラストレーター・DEPPAによるものだ。

以下より、武道館公演の模様をお届けする。

初の武道館ワンマンのタイトルは＜なとり 3rd ONE-MAN LIVE『深海』＞。1月21日にリリースされた約2年ぶりの最新アルバムと同名だ。その世界観を体現したステージは、オーディエンス全員を彼自身のクリエイティビティの深部へと誘うようなものだった。そして、そのパフォーマンスにはとてつもない爆発力が宿っていた。

会場に足を踏み入れると、海底を思わせる映像がビジョンに映し出され、水中のようなSEが響く。開演時間を迎え、イントロダクションの「うみのそこでまってる」が鳴り終わると、紗幕が上がり、なとりが姿を現した。オープニングナンバーは「セレナーデ」。白い衣装に身を包み、ステージ上に設けられた高台に立ったなとりが迫真の歌声を響かせる。「武道館！」と告げて披露した「ヘルプミーテイクミー」では強靭なバンドサウンドがフロアを揺らし、満員の会場に興奮をもたらす。「EAT」ではダンサーが登場し、特効の炎が上がる。冒頭からハイテンションな展開だ。

この日のライブは、なとりの幅広い音楽性と歌声の魅力を余すところなく感じさせるセットだった。けだるくセクシーな歌声を響かせる「FLASH BACK」に続いて、グルーヴィーな「フライデー・ナイト」では「歌おうぜ、武道館」となとりが呼びかけ、オーディエンスのシンガロングで一体感が生まれる。「プロポーズ」や「恋する季節」は、やさしいメロディが映える温かみのあるポップソングだ。「帰りの会」ではなとりがアコースティック・ギターをかき鳴らしながら歌い、ミラーボールがきらきらとした光を照らす。

「ターミナル」から「聖者たち」では会場をダークな空気に包み、続く「DRESSING ROOM」で雰囲気は一転。「細胞単位で踊りましょう」と告げ、四つ打ちのビートに乗せ力強い歌声を響かせる。終盤はノンストップでどんどん熱量を上げていく展開だ。「非常口 逃げてみた」ではカオティックな盛り上がりを生み出し、「Overdose」では華やかな祝祭のムードに包まれる。なとりは「全力でかかってこい！」とフロアを繰り返し煽る。「SPEED」では疾走感あふれるステージにレーザーが乱舞する。

MCでは、かつて憧れの先輩アーティストの武道館ライブを観て音楽を志したエピソードを明かし、「俺の背中を刺したいと思うヤツがいたら、いつか武道館に立ってください」とオーディエンスに呼びかけた。 さらに「にわかには信じたいものです」から「君と電波塔の交信」と続け、カオティックな熱狂でフロアを包むと、オーディエンス全員がタオルを振り回した「IN_MY_HEAD」、爆音のなかで畳み掛けるように叫んだ「絶対零度」と、リミッターを超えるような興奮が会場を支配した。

「このライブが終われば『深海』が完成する、海の底から這い上がった自分をやっと見せられるなと思ってます」--MCでそう語ったなとり。続けて披露した「糸電話」は、ストリングスを従え、先ほどの凶暴で野性的なパフォーマンスとは打って変わった華やかな祝福のムードで会場を包んだ。

そして「気付けば自分の深層心理を表す曲になった」という「バースデイ・ソング」を轟音の中で力強く叫ぶように歌い上げ、クライマックスの瞬間を作り上げた。最後は支えてくれた友人や家族への感謝を語り、自身が初めて作った曲「金木犀」でライブを締めくくった。

アーティストとして目覚ましい成長を遂げているなとり。その無限の可能性を感じさせる、圧巻のライブだった。

◾️なとり コメント

「深海」というアルバムを作る過程を経て、たくさんのものを失いながら、それでもこの先に何があるのかを探すために進むことを選びました。今は誰よりも小さくて、誰よりも大きな何かを手に入れた感覚があります。あらゆる清濁を併せ呑んで、僕らの行進を続けましょう。

文◎柴那典

写真◎タマイシンゴ

◾️＜なとり ONE-MAN LIVE TOUR「行進」＞ 2026年6月12日（金）開場 18:00 / 開演 19:00

2026年6月13日（土）開場 15:00 / 開演 16:00

宮城 東京エレクトロンホール宮城

お問合せ：EDWARD LIVE

022-266-7555(平日11:00〜15:00) 2026年6月27日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年6月28日（日）開場 15:00 / 開演 16:00

愛知 愛知県芸術劇場 大ホール

お問合せ：キョードー東海

052-972-7466(月〜金12:00〜18:00/土10:00〜13:00 ※日祝休業) 2026年7月4日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

新潟 新潟県民会館

お問合せ：キョードー北陸チケットセンター025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝休業) 2026年7月5日（日）開場 16:00 / 開演 17:00

石川 本多の森北電ホール

お問合せ：キョードー北陸チケットセンター025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝休業) 2026年7月11日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年7月12日（日）開場 15:00 / 開演 16:00

京都 ロームシアター京都 メインホール

お問合せ：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休業） 2026年9月22日（火・祝）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年9月23日（水・祝）開場 16:00 / 開演 17:00

東京 昭和女子大学人見記念講堂

お問合せ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/ 2026年9月26日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

香川 サンポートホール高松 大ホール

お問合せ：DUKE高松

087-822-2520(平日11:00〜17:00) 2026年9月27日（日）開場 16:30 / 開演 17:30

福岡 福岡市民ホール 大ホール

お問合せ：キョードー西日本

0570-09-2424（平日・土曜11:00〜15:00） 2026年10月11日（日）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年10月12日（月・祝）開場 15:00 / 開演 16:00

大阪 グランキューブ大阪 メインホール

お問合せ：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休業） 2026年10月28日（水）開場 18:00 / 開演 19:00

北海道 カナモトホール

お問合せ：ウエス

https://wess.jp

info@wess.co.jp 2026年10月31日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

広島 広島文化学園HBGホール

お問合せ：キャンディープロモーション

082-249-8334（平日11:00〜17:00） 2026年12月5日（土）開場 17:00 / 開演：18:00

2026年12月6日（日) 開場 15:00 / 開演：16:00

東京 東京ガーデンシアター（有明）

お問合せ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/ ▼アジア公演

7月18日（土）

Seoul Olympic Hall

info : LIVET

hello@wanderloch.com 7月25日（土）

Singapore The Theatre at Mediacorp

info : SOZO

website: www.sozo.sg

contact: contact@sozo.sg 7月28日（火）

Bangkok UOB LIVE

info : Avalon Live

https://www.facebook.com/AVALONLIVE 8月8日（土）

Taipei Taipei Music Center

info : 大鴻藝術BIG ART

contact@abigart.com

Mon-Fri 11:00〜18:00

https://www.facebook.com/bigart.tw ※開場/開演時間は変更となる場合がございます。 ▼国内公演 チケットオフィシャル2次先行（抽選）

受付期間：2026年2月18日（水）12:00〜2026年3月2日（月）23:59

申し込み：https://eplus.jp/natori/ ▼チケット代金※国内公演のみ

全席指定（一般）8,800円（税込）

全席指定（U-22割）7,800円（税込）

全席指定（小中学生割）4,000円（税込）

※未就学児入場不可

※U-22割チケットは、ライブ当日に22歳以下のお客様が対象のチケットになります。

※小中学生割チケットは、ライブ当日に小中学生のお客様が対象のチケットになります。

（小中学生割チケット対象生年月日：2011年4月2日〜2020年4月1日生まれ） ライブ当日に、顔写真入りで生年月日が確認できる本人確認書類（マイナンバーカード・学生証等）、または顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合は生年月日が確認できる本人確認書類（保険証等）をご持参ください。年齢が確認できる書類をご持参いただけない場合、一般料金との差額を頂戴いたします。 ＜注意事項＞

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止

（※No recording or video equipment (including mobile phones) are permitted at the shows.）

※営利目的の転売禁止 詳細：https://natori-official.com/

◾️シングル「セレナーデ」

2026年2月4日（水）リリース 配信 期間＆初回仕様限定盤 期間＆初回仕様限定盤 配信：https://natori.lnk.to/Serenade

CD購入：https://natori.lnk.to/Serenade_PKG 商品仕様：CD（期間＆初回仕様限定盤）

CD＋ブックレット＋配信ジャケット絵柄ミニステッカー封入（初回仕様限定）

価格：2,800円（税込）

品番：SRCL-13497 ▼収録曲

M1.セレナーデ

M2.リビングデッド

M3.Catherine ▼店舗特典情報

・Amazon：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄メガジャケ

・アニメイト：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄ポストカード

・タワーレコード：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄ステッカー

・応援店：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄B2ポスター

・楽天：なとりロゴアクリルキーホルダー

・セブンネット：なとりロゴ缶バッジ

・ネオウイング：セレナーデ配信ジャケット絵柄ステッカー(80mm×80mm)

◾️2ndアルバム『深海』

2025年1月21日（水）リリース 品番：SRCL-13495〜13496

価格：8,800円（税込） 配信：https://natori.lnk.to/TheAbyss

CD：https://natori.lnk.to/TheAbyss_PKG

特設サイト：https://natori-official.com/abyss/ ▼収録曲

1.深海

2.ヘルプミーテイクミー

3.セレナーデ

4.にわかには信じがたいものです

5.DRESSING ROOM

6.EAT

7.FLASH BACK

8.プロポーズ

9.恋する季節

10.非常口 逃げてみた

11.君と電波塔の交信

12.IN_MY_HEAD

13.絶対零度

14.SPEED

15.帰りの会

16.糸電話

17.バースデイ・ソング

18.うみのそこでまってる

◾️なとり × みなはむ 「深海」記念展 会期： 2026年2月6日（金）〜2月23日（月・祝）

営業時間： 12:00〜19:00

料金：無料

会場： New Gallery | 東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階

URL：https://newgallery-tokyo.com/shinkai

主催： New Gallery / Sony Music Labels

◾️U-NEXT 映像配信情報 ＜なとり ONE-MAN LIVE TOUR「摩擦」＞

詳細：https://video.unext.jp/genre/music?td=SID0237734